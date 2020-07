Błyszczyk z Rossmanna za 13 zł to wakacyjny hit! Zapewnia ultra intensywny połysk i nie przykleja się nawet do rozpuszczonych włosów

W tym sezonie błyszczyki zdecydowanie wygrywają z pomadkami. Nadają ustom mocniejszy połysk, a przy tym optycznie je powiększają. Najlepiej wybieraj te, które dodatkowo mają właściwości pielęgnujące, jak np. Glow and Go Extreme Shine polskiej marki Eveline Cosmetics, który jest przeceniony o ponad 30% na promocji w Rossmannie.

Mat. prasowe

Intensywnie lśniący błyszczyk z Rossmanna

Błyszczyk Glow and Go Extreme Shine cechuje wyjątkowo intensywnie mieniąca się formuła, która nie skleja ust. Nawet przy nałożeniu dużej ilości produktu nie rozlewa się on poza kontur warg. Daje natomiast zauważalny efekt mokrego glow i sprawia, że usta wydają się pełniejsze. Dzięki dobrej pigmentacji pozostawia też na nich wyraźny kolor, który dość długo się utrzymuje, choć jak to bywa w przypadku tego typu produktów - błyszczyk i tak wymaga poprawek w ciągu dnia. Glow and Go Extreme Shine dostępny jest w sześciu wariantach - są to głównie odcienie różu, ale wśród nich jest też nudziak i opcja transparentna. Jego standardowa cena wynosi około 20 zł, ale teraz na wyprzedaży w Rossmannie kosztuje 13,29 zł. Został również wysoko oceniony na wizażu, gdzie zdobył 4,6 w pięciopunktowej skali.

„Jeden z lepszych drogeryjnych błyszczyków jakie miałam. Jego ogromnym plusem jest niewątpliwie to, że nie skleja ust, a nakładany cienką warstwą nie przykleja się nawet do włosów. Ma też przyjemny, delikatny zapach i jest ogromnie wydajny.”

„Zrezygnowałam z błyszczyków na rzecz matowych pomadek, ale od kiedy wpadł mi w ręce Glow and Go Extreme Shine z Eveline cały czas mam go na ustach. Nadaje im połysk i ma bardzo delikatne drobinki, które migoczą w świetle. Nie cierpię efektu sklejania ust, a tu jest to praktycznie niewyczuwalne. Plus to opakowanie, które nie wygląda tandetnie - aż miło wyciągać błyszczyk z torebki!”

„Błyszczyk ma piękny zapach i smak (tak, również byłam zaskoczona)! Jego aplikator jest mały i precyzyjny, choć mógłby nabierać trochę więcej produktu. Produkt świetnie wygląda na ustach, a jeśli chodzi o trwałość to tak, jak w przypadku błyszczyków - do pierwszego posiłku” - komentują wizażanki.