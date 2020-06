Rossmann wyprzedaje błyszczyk, który równocześnie powiększa usta i daje efekt lustrzanego blasku! Teraz jest tańszy o 30 proc.

Promieniowanie słoneczne i suche letnie powietrze nie najlepiej wpływają na skórę ust. W takich warunkach bardzo łatwo ją przesuszyć, zwłaszcza kiedy w grę wchodzi dodatkowo makijaż. Sytuację ratują jednak błyszczyki, które mają właściwości nawilżające. Porządnie odżywiają wargi, a do tego nadają im połysk, które sprawia, że wydają się pełniejsze. Wśród tego typu produktów godny uwagi jest błyszczyk Effet 3D od Bourjois.

Mat. prasowe

Błyszczyk nawilżający i powiększający usta z Rossmanna

Kosmetyk dostępny jest w Rossmannie za około 40 zł, jednak w obecnej promocji kosztuje niecałe 28 zł. Występuje w pięciu wariantach kolorystycznych - transparentym, beżowym i w trzech odcieniach różu. Ma dość gęstą konsystencję, ale nie skleja ust. Nadaje im subtelny kolor i mocny lustrzany połysk, który potęgują dodatkowo mieniące się drobinki. Mimo, iż jest to z zasady produkt kolorowy, a nie pielęgnacyjny to i tak świetnie nawilża skórę warg. Można go z powodzeniem stosować w ciągu dnia zamiast pomadki ochronnej. Dobrze utrzymuje się na ustach, choć wymaga kilku poprawek w ciągu dnia. Ma też bardzo wygodny, precyzyjny aplikator i przyjemny zapach. Na wizażu został oceniony na 4,1/5 i zdobył 123 recenzje.

„Uwielbiam ten błyszczyk! Ma piękne kolory, jest nawilżający i ładnie pachnie. Zawiera specjalne brokatowe drobinki, które sprawiają że cudownie wygląda na ustach. Sprawdza się też nałożony na pomadkę. Poza tym jest naprawdę trwały - nie schodzi z ust tak, jak inne blyszczyki.”

„Od lat gości w mojej kosmetyczce. Wszystkie jego odcienie są delikatne, a usta pięknie po nich błyszczą. Dodatkowo ma ładny, delikatny zapach.”

„O dziwo długo utrzymuje się na ustach. Jego kolor jest praktycznie niewidoczny, ale zauważalne są brokatowe drobinki, które odbijają światło i powodują, że usta wydają się większe i jakby mokre. Super też nawilża - skóra staje się po nim miękka i znika uczucie ściągnięcia.” - piszą wizażanki.