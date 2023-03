Telewizja Polska zorganizuje "The Voice of Ukraine". Jest komentarz prezesa TVP

Telewizja Polska zdecydowała się pomóc Ukrainie i w Polsce zorganizuje "The Voice of Ukraine". To nie wszystko! TVP pokryje wszystkie koszty.

"The Voice of Poland" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w Polsce, a do niedawna Ukraina miała też swoją edycję, która została zawieszona po wybuchu wojny. Programy rozrywkowe zostały tam wstrzymane, a teraz Telewizja Polska zaproponowała sąsiadom dotkniętym wojną, aby zrealizowali "The Voice of Ukraine" w Polsce. O planach poinformował prezes TVP Mateusz Matyszkowicz. Co z polską edycją?

Telewizja Polska zorganizuje "The Voice of Ukraine"!

To już pewne! Telewizja Polska zaprosiła telewizję ukraińską do współpracy i padła oferta, aby to w Polsce zrealizować "The Voice of Ukraine". Jak wiadomo w kraju dotkniętym wojną nie jest możliwe organizowanie castingów i realizowanie programów rozrywkowych, dlatego TVP zaprosiło nadawców z Ukrainy, aby to w Polsce nagrali kolejną edycję "The Voice of Ukraine":

Telewizja Polska ma umowę licencyjną na "The Voice of Poland". Jesteśmy w bliskim kontakcie z telewizjami ukraińskimi. Na Ukrainie licencję na Voice ma stacja 1+1, ale nie ma w tym momencie mocy produkcyjnych, realizacyjnych ani budżetowych do stworzenia takiego projektu. Zaprosiliśmy nadawców ukraińskich, żeby zrobili "The Voice of Ukraine" u nas, w naszym studio, w naszej scenografii, w języku ukraińskim - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prezes TVP Mateusz Matyszkowicz.

Prezes TVP zapewnia, że strona ukraińska otrzyma gotowy produkt, ale licencja zostanie zachowana tak, aby emisja była możliwa również w Polsce dla obywateli Ukrainy, który mieszkają w naszym kraju.

Zrobimy to w formie nieodpłatnej dla nich. My zachowamy dla siebie licencje na dystrybucje tego na kraj, żeby obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, mogli zobaczyć Voice w swoim języku, ze swoimi artystami. Strona ukraińska dostanie od nas w ramach tego barteru gotowy produkt na anteny ukraińskie - dodał prezes TVP.

Mateusz Matyszkowicz, prezes TVP zdecydował się na wyjątkowy gest.