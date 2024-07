Teledysk Mariny do piosenki "On my way" wyszedł już trzy miesiące temu, a sama piosenkarka postanowiła przypomnieć dziś jego kawałek na swoim Instagramie. Pod zamieszczonym wideo od razu pojawiły się komentarze, że wideo Mariny jest zaskakująco podobne do klipu Katy Perry "Rise"...

Reklama

Teledysk jak rise od Katty Perry - napisała jedna z fanek.

Inne fanki odpisały i od razu wyjaśniły, że teledysk Katy Perry został zamieszczony na YouTube dwa tygodnie temu, a "On my way" Mariny jest już dostępny od trzech miesięcy, i jeśli doszło do plagiatu, to w drugą stronę...

Rise jest nowsza piosenka LOL przecież teledysk do RISE wyszedł 2 tyg temu - można przeczytać komentarze fanek Mariny.

Zobaczcie teledysk Mariny i teledysk Katy Perry. Widziecie podobieństwo? Zagłosujcie w sondzie!

Zobacz: Marina i Wojciech Szczęsny wrócili z podróży poślubnej dookoła świata! Co teraz robią?​

Zobacz także

Piosenka "On my way" Mariny i fragment klipu.

Piosenka Katy Perry "Rise" to hit. Teledysk jest podobny do teledysku Mariny?