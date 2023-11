W sieci pojawił się już najnowszy teledysk chóry Sound'n'Grace do piosenki "Idealnie" z nachodzącej płyty "Życzenia", która swoją premierę będzie miała już 17 listopada.

Tekst do piosenki "Idealnie" napisała Patrycja Kosiarkiewicz:

”Idealnie” to piosenka na przekór czasom. Dziś chcemy coraz więcej, i rzadko jesteśmy wdzięczni za to, co już mamy. Jestem pewna, że każdy człowiek może znaleźć coś, za co może być wdzięczny, ważne, by sobie o tym przypomniał. Często narzekamy na złe rzeczy zamiast cieszyć się z tych dobrych - a przecież tak wiele zależy od nastawienia. Słyszy się o tzw. samospełniających się przepowiedniach - przyciągamy do siebie to, czemu dajemy dużo uwagi, czego się boimy, od czego uciekamy. Tu oczywiście temat jest potraktowany z przymrużeniem oka - nie spotka mnie żadne tsunami, żadna burza, ba, nawet mżawka, będzie po prostu idealnie. Ale tak naprawdę tym tekstem zapraszamy do lekkości, radości i traktowania wszystkiego jako lekcji życia” - mówi autorka tekstu.