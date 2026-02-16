Warszawa pogrążona jest w głębokiej żałobie po śmierci Jerzego Słonki. 12 lutego 2026 r. środowisko artystyczne i widzowie zostali zszokowani wiadomością, którą przekazał Teatr Syrena - instytucja przez lata związana z aktorem. Jerzy Słonka urodził się 22 września 1949 r. w Sosnowcu. Swoją przygodę z filmem rozpoczął w 1980 r., debiutując w kultowej komedii Stanisława Barei "Miś". Chociaż często pojawiał się w rolach drugoplanowych, jego dorobek aktorski jest imponujący. Widzowie zapamiętają go z takich tytułów jak "Rodzina zastępcza", "Stacyjka", "Magda M.", "Pogranicze w ogniu", "Pułkownik Kwiatkowski", "Ekstradycja 3", "Quo vadis", "Czas honoru" czy "Jutro idziemy do kina". Jego kreacje filmowe na stałe wpisały się w historię polskiej kinematografii, a Słonka przez lata pozostawał blisko publiczności.

Jerzy Słonka nie żyje

Jerzy Słonka zmarł w wieku 76 lat. Przez całe dekady był obecny zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie, stając się twarzą i głosem wielu kultowych produkcji. Prawdziwą sławę Jerzy Słonka zdobył jako mistrz polskiego dubbingu. Jego głos rozpoznawały kolejne pokolenia najmłodszych widzów. Udzielał głosu postaciom w "Kaczych opowieściach", "Laboratorium Dextera", "Małej Syrence", "Atomówkach", "Inspektorze Gadżecie", "Nowych przygodach Kubusia Puchatka" i wielu innych animacjach. Był nie tylko aktorem, ale i prawdziwym fenomenem mikrofonu, który towarzyszył dzieciństwu tysięcy Polaków.

Z przykrością informujemy, że 12 lutego w wieku 76 lat zmarł aktor Jerzy Słonka - czytamy na social mediach Teatru Syrena.

Scena teatralna i wyjątkowa więź z warszawskim Teatrem Syrena

Szczególne miejsce w dorobku Jerzego Słonki zajmuje Teatr Syrena w Warszawie. To właśnie tu wielokrotnie zachwycał publiczność na żywo, tworząc niezapomniane kreacje. Występował w spektaklach: "Momo" w reżyserii E. Pietrowiak, "Skazani na Shawhank" w reżyserii S. Chondrokostasa, "Frankenstein" wyreżyserowany przez B. Lindę, a także jako Król w "Kocie w butach" reżyserowanym przez J. Bończyka. Teatr Syrena w specjalnym komunikacie podkreślił, że strata tak wybitnej osobowości jest niepowetowana.

Data pogrzebu Jerzego Słonki

Wzruszenie i żal towarzyszą informacjom o zbliżającym się pogrzebie Jerzego Słonki. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 19 lutego 2026 r. o godzinie 10:30 mszą świętą w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Następnie aktor zostanie pochowany na warszawskim Cmentarzu Północnym. Dla wielu osób będzie to symboliczne pożegnanie z głosem dzieciństwa i artystą, który na zawsze zapisał się w historii polskiej kultury.