Teatr Syrena żegna Jerzego Słonkę. Podano datę pogrzebu
Jerzy Słonka, ceniony aktor filmowy, teatralny i dubbingowy, zmarł 12 lutego 2026 r. w wieku 76 lat. Warszawski Teatr Syrena poinformował o jego śmierci. Artystę żegnają pokolenia widzów i środowisko artystyczne stolicy. Pogrzeb odbędzie się 19 lutego w Warszawie.
Warszawa pogrążona jest w głębokiej żałobie po śmierci Jerzego Słonki. 12 lutego 2026 r. środowisko artystyczne i widzowie zostali zszokowani wiadomością, którą przekazał Teatr Syrena - instytucja przez lata związana z aktorem. Jerzy Słonka urodził się 22 września 1949 r. w Sosnowcu. Swoją przygodę z filmem rozpoczął w 1980 r., debiutując w kultowej komedii Stanisława Barei "Miś". Chociaż często pojawiał się w rolach drugoplanowych, jego dorobek aktorski jest imponujący. Widzowie zapamiętają go z takich tytułów jak "Rodzina zastępcza", "Stacyjka", "Magda M.", "Pogranicze w ogniu", "Pułkownik Kwiatkowski", "Ekstradycja 3", "Quo vadis", "Czas honoru" czy "Jutro idziemy do kina". Jego kreacje filmowe na stałe wpisały się w historię polskiej kinematografii, a Słonka przez lata pozostawał blisko publiczności.
Jerzy Słonka zmarł w wieku 76 lat. Przez całe dekady był obecny zarówno na deskach teatru, jak i na ekranie, stając się twarzą i głosem wielu kultowych produkcji. Prawdziwą sławę Jerzy Słonka zdobył jako mistrz polskiego dubbingu. Jego głos rozpoznawały kolejne pokolenia najmłodszych widzów. Udzielał głosu postaciom w "Kaczych opowieściach", "Laboratorium Dextera", "Małej Syrence", "Atomówkach", "Inspektorze Gadżecie", "Nowych przygodach Kubusia Puchatka" i wielu innych animacjach. Był nie tylko aktorem, ale i prawdziwym fenomenem mikrofonu, który towarzyszył dzieciństwu tysięcy Polaków.
Scena teatralna i wyjątkowa więź z warszawskim Teatrem Syrena
Szczególne miejsce w dorobku Jerzego Słonki zajmuje Teatr Syrena w Warszawie. To właśnie tu wielokrotnie zachwycał publiczność na żywo, tworząc niezapomniane kreacje. Występował w spektaklach: "Momo" w reżyserii E. Pietrowiak, "Skazani na Shawhank" w reżyserii S. Chondrokostasa, "Frankenstein" wyreżyserowany przez B. Lindę, a także jako Król w "Kocie w butach" reżyserowanym przez J. Bończyka. Teatr Syrena w specjalnym komunikacie podkreślił, że strata tak wybitnej osobowości jest niepowetowana.
Data pogrzebu Jerzego Słonki
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 19 lutego 2026 r. o godzinie 10:30 mszą świętą w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Następnie aktor zostanie pochowany na warszawskim Cmentarzu Północnym.
Msza w intencji zmarłego zostanie odprawiona 19 lutego o godz. 10:30 w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12:00 na Cmentarzu Północnym przy ul. K. Wóycikiego 14 w Warszawie.Rodzinie, przyjaciołom i znajomym Pana Jerzego składamy kondolencje.