Antoni Pawlicki

Młody aktor, bożyszcze Polek w teledysku Izy Lach "Chociaż raz" wciela się w rolę porwanego przez gwiazdę faceta.



Małgorzata Socha

Aktorka wystąpiła w teledysku Tomka Makowieckiego "Can't Get You Out Of My Head", w którym wcieliła się w rolę prostytutki mającej męża i dziecko.

Maja Frykowska

Prezenterka Tele 5 kilka lat temu została przez media okrzyknięta mianem "polskiej Paris Hilton". Chociaż sama nie uważa się za taką osobę, to w teledysku Krzysztofa KASY Kasowskiego tak została przedstawiona. Maja wcieliła się w postać osoby "znanej z tego, że jest znana".

Marcin Dorociński

Udział aktora w teledysku zespołu Brenda Walsh "Porn site" wywołał sporo szumu w mediach. Marcin wcielił się w rolę geja.

Weronika Rosati

Świeża produkcja Pati Sokół, w której Rosati zagrała... lesbijkę. Weronika bardzo dobrze wcieliła się w postać zakochanej partnerki Sokół. Nie zabrakło namiętnych pocałunków i przytulanek.

Sonia Bohosiewicz

Zakochana, wiosenna i odświeżona - taką postać Sonia zagrała w klipie "Wiosna, ach to Ty" grupy Plateau.

Anna Oberc

Serialowa aktorka wystąpiła w klipie Kasi Skrzyneckiej i Mezo "Opluj.pl". Mogliśmy ją oglądać w roli przyjaciółki Skrzyneckiej.

Wojciech Medyński

Serialowy aktor zagrała zakochanego w Ani Wyszkoni modela. Klip został uznany za jeden z najlepszych roku.

Piotr Fronczewski

Jako Franek Kimono, Piotr Fronczewski pojawia się w roli barmana w teledysku "W aucie" duetu Sokół i Pono. Piosenka była przebojem lata 2008.

Natalia Rybicka

W 2003 roku serialowa aktorka zagrała w teledysku Alicji Janosz "I'm Still Alive". Natalia wystąpiła w roli perkusistki i przyjaciółki Alicji ze studiów.