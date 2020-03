Kryzys w związku Sylwii i Mikołaja z "Love Island" dalej trwa? Jej słowa wyjaśniają wszystko...

Sylwia i Mikołaj z "Love Island" to jedyna para, która po zakończeniu show dalej jest w związku! Już dzisiaj, 6 marca ta dwójka zmierzy się z innymi parami na parkiecie "Tańca z gwiazdami". Ostatnio jednak przeżywali dość poważny kryzys. Czy udało się im już go zażegnać?

Najnowszy post Sylwii na Instagramie wszystko wyjaśnił.

Sylwia Madeńska o kryzysie w związku

Sylwia i Mikołaj z "Love Island' (a obecnie z "Tańca z gwiazdami") na dobre zadomowili się w polskim show biznesie. Odkąd udało im się wygrać program, zyskali rzeszę fanów, którzy stale obserwują ich poczynania za pośrednictwem mediów społecznościowych. Para w dalszym ciągu zyskuje na popularności, a już dzisiaj wieczorem zaprezentują swoje umiejętności taneczne w programie "Taniec z gwiazdami"! Ostatnio jednak pojawiły się niepokojące informacje na temat kryzysu w związku tej dwójki.

Mieliśmy okazję porozmawiać z Sylwią i Mikołajem, podczas ich przygotowań do "Tańca z gwiazdami". Jak nam wyjawili, po jednym z treningów doszło pomiędzy nimi do wymiany zdań, przez którą Sylwia spakowała walizki i wyprowadziła się od partnera! Czy ten kryzys został już zażegnany? Wszystko wskazuje na to, że tak!

Podczas prezentacji wiosennej ramówki stacji Polsat, para zaprezentowała się w eleganckich kreacjach i przede wszystkim w wyśmienitych nastrojach. Teraz wpis Sylwii na Instagramie dodatkowo rozwiał wątpliwości zaniepokojonych fanów w związku z kryzysem pary.

To był niesamowity wieczór 🤩 ! Wiosenna ramówka @polsatofficial otwierająca 11-stą edycję @tanieczgwiazdami , w której mamy zaszczyt wystąpić razem z @mikolaj_jedruszczak_official 🕺🤩❤️ !! Niesowity czas, jeden z niewielu dni w roku kiedy mogę się poczuć jak prawdziwa księżniczka. Uważam, ze każda kobieta ma w sobie taką potrzebę, aby w wirze codziennych obowiązków zwolnić, założyć cudowną kreacje i emanować swoim bliskiem 🥰 dziewczyny nie zapominajcie o tym, to Wy jesteście najważniejsze 😘 Na moje samopoczucie tego wieczoru, wpłynęło wiele czynników, ale przede wszystkim jeden: mężczyzna u mojego boku, który zawsze mnie wspiera, na którego ramieniu zawsze mogę się oprzeć ❤️ - napisała Sylwia Madeńska na swoim Instagramie.

Cieszymy się, że w związku tej pary wszystko już się układa i oczywiście trzymamy mocno kciuki za ich dzisiejszy występ w programie "Taniec z gwiazdami"!

Sylwia i Mikołaj to jedyna para z "Love Island", która w dalszym ciągu jest ze sobą! Mamy nadzieję, że tak już będzie zawsze!