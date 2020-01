Sylwia Madeńska z "Love Island" sporo schudła! Wiemy, jaką dietę stosuje! Czy fani powinni się martwić?

Kiedy Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak pojawili się na premierze filmu "Psy 3", wszyscy nie mogli odwrócić wzroki od pary z "Love Island", a zwłaszcza Sylwii, która wyraźnie schudła i w czarnej opiętej sukience zaprezentowała obłędną figurę! Niektórzy fani zaczęli się już martwić o tancerkę i piszą, że schudła za dużo! Nam udało się dowiedzieć, jak Madeńska dba o sylwetkę!

Sylwia Madeńska sporo schudła! Jak?

Sylwia Madeńska była na kilku dietach już we wczesnej młodości. Nie wszystkie były dla niej odpowiednie, przed czym przestrzega swoje fanki:

Swoja pierwszą dietę przeżyłam gdy miałam 17 lat. Taniec nakręcał moje życie, a za tym marzenia o idealnej sylwetce. Byłam zawzięta i niepokonana. Trzymałam restrykcji dietowych co do joty. Przeszłam wiele wiele diet: dunkana, kopenhaska, tarczycowa i wiele wiele innych... Diety oczywiście działały, jednak po jakimś czasie wchodziły mi na psychikę i troszkę „wariowałam”. Po kilku latach pojawiły się też zaburzenia odżywiania. Zbyt dużo restrykcji w życiu niestety nie działa dobrze i przed tym Was przestrzegam. Z zaburzeń udało mi się wyjść, jednak miałam roczny zakaz bycia na diecie. Wiem, że nie śmiesznie to brzmi, jednak to był czas na regenerację mojej głowy. Po tym czasie wiem na pewno należy próbować i obserwować swój organizm, każda dieta zadziała do pewnego momentu, potem należy dokonać pewnych modyfikacji i cały czas pilnie siebie obserwować, co na mnie działa, a co nie - powiedziała w rozmowie z Party.pl

Sylwia przyznała, że w programie "Love Island" przytyła kilka kilogramów - m.in. przez brak ruchu.

Podczas pobytu w Love Island przybyło mi kilka kilogramów. Leżenie nad basenem, smakołyki, bardzo mało ruchu zrobiło swoje. U mnie największym mankamentem był brak ruchu. Tańczę od dziecka, mój organizm jest przyzwyczajony do ogromnego wysiłku fizycznego, bez niego mam wrażenie, ze tyje „samoistnie”. Może to śmieszne, jednak zauważyłam to już kilkakrotnie - jeżeli jem jak przeciętny Kowalski, a nie ćwiczę to po prostu tyje... Dlatego moje dieta nie obędzie się bez sportu.

Jak więc dba o dietę i ćwiczenia Sylwia?

Chodzę bardzo często na siłownie, a także korzystam z treningów personalnych, które wyciskają ze mnie siódme poty. Wróciłam tez do tańca, a taniec to idealne cardio, ponieważ angażuje praktycznie każdy mięsień. Co do diety, po programie razem z Mikołajem skorzystaliśmy za cateringu EatFit. Wskoczyłam na kaloryczność 1500 kcal. Regularność posiłków oraz lekki deficyt kaloryczny dawał fajne efekty, ale do czasu, w pewnym momencie waga stanęła. Zawiesiłam catering i zaczęłam szukać czekać nowego. Aktualnie testuje „Diet oxy”, która dobrała indywidualny plan żywieniowy dla mnie. Gotuje sobie sama w domu, jednak jeżeli szykuje się jakiś bardzo zabiegany dzień, awaryjnie zamawiam catering i widzę, że dieta działa. Ostatnio nawet odważyłam się zważyć i widzę, ze powoli kilogramy spadają. Nie wiem, niestety, ile schudłam po programie, ponieważ bałam się programie stanąć na wadze, teraz co jakiś czas odważam się zważyć i widzę, że waga spada to cudowny widok! Nie poddaje się i działam dalej. Dieta plus ćwiczenia dają efekty! - mówi nam gwiazda.

Sylwia wygląda teraz naprawdę rewelacyjnie! A już niedługo jej sylwetkę będziemy podziwiać w programie "Taniec z Gwiazdami". Wystąpi w parze... z Mikołajem Jędruszczakiem! Będziecie trzymać za nich kciuki?

Sylwia zachwyca figurą!

Fani nie mają powodów do zmartwień - Sylwia jest na racjonalnej diecie!

Efekty są świetne!