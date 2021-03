Ciężarna Ida Nowakowska nie może przestać tego robić! Oddaje się tej czynności z myślą o synku 

Już niedługo na świat przyjdzie pierwsze dziecko Idy Nowakowskiej, a odkąd gwiazda poinformowała, że jest w ciąży, stała się prawdziwą inspiracją dla przyszłych mam, a jej fanki z zaciekawieniem śledzą każdy jej ruch. Choć prowadząca "Pytania na śniadanie" ma już całkiem spory brzuszek, wciąż jest aktywna zawodowo, a jej kariera zamiast zwalniać wręcz nabiera coraz większego tempa. Teraz wyszło na jaw, co pochłania ciężarnej Idzie Nowakowskiej najwięcej czasu. Okazuje się, że bez tych rzeczy słynna tancerka nie wyobraża sobie dnia.

Ciążowy rytuał Idy Nowakowskiej

Ciąża Idy Nowakowskiej to jeden z najgorętszych tematów, a przyszła mam dostaje od swoich fanek masę pytań. Ostatnio gwiazda poruszyła na swoim InstaStory temat ciążowych zachcianek, zdradzając przy tym, jak wygląda to w jej przypadku i jak dba o siebie w trakcie ciąży. Teraz prowadząca "Pytania na śniadanie" sprzedała przyszłym mamom kolejną, cenną radę. Ida Nowakowska zdradziła co w ostatnim czasie jest jej rytuałem, bez którego nie wyobraża sobie dnia.

Wieczorne czytanie i słuchanie muzyki poważnej (która świetnie wpływa na rozwój mózgu dzidzi) to nasz rytuał - napisała w swojej relacji w mediach społecznościowych.

Ida Nowakowska zdradziła, że po pracowitym dniu oddaje się książce i muzyce, a dzięki wieczornemu wyciszeniu jest w pełni gotowa na kolejny, pełen wrażeń, dzień. Przy czym w ten sposób dba nie tylko o siebie, ale również o swojego lokatora! Co sądzicie? Również stosowałyście takie praktyki?

Odkąd na antenie "Pytania na śniadanie" Ida Nowakowska podzieliła się wesołą nowiną, fani nie spuszczają jej z oka! Na szczęście gwiazda dzieli się z nimi wszelkimi nowościami ze swojego prywatnego, jak i zawodowego życia.

Brzuszek gwiazdy jest już całkiem spory, a Ida Nowakowska w ciąży wygląda naprawdę kwitnąco. Podczas ostatniego wielkiego wyjścia, zachwyciła wszystkich!