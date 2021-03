Ciężarna Ida Nowakowska zdradziła, co jest jej największą zachcianką i radzi przyszłym mamom. "Czuję, że potrzebuje takich rzeczy"

Ida Nowakowska już wiosną tego roku po raz pierwszy zostanie mamą, a od kiedy postanowiła podzielić się wesołą nowiną podczas "Pytania na śniadanie", napływającym gratulacjom, prezentom oraz pytaniom nie ma końca. Gwiazda cała promienieje, a teraz postanowiła zdradzić jakie są jej ciążowe zachcianki. Jak się okazuje, czipsy wcale się do nich nie wliczają, a na jedną rzecz Ida Nowakowska w ogóle nie ma ochoty. Dodatkowo, słynna tancerka i prezenterka postanowiła dać pozostałym przyszłym mamom ważną radę.

Kiedy ostatnio na InstaStory przyszłej mamy pokazało się puste opakowanie czipsów i podpis "były i już minęły..." nikt nie miał wątpliwości, że to jedna ze słynnych ciążowych zachcianek. Jak się okazuje, nic bardziej mylnego. Czy Ida Nowakowska w ogóle daje się ponieść zachciankom? Gwiazda postanowiła podzielić się swoimi przemyślaniami z fanami.

Zdrowe odżywianie to dla Idy Nowakowskiej podstawa, a czipsy nie wchodzą tu w grę. Gwiazda zwróciła się również do innych, przyszłych mam i postanowiła doradzić im w kwestii zdrowych przekąsek.

Więc, czipsy dla kobiet w ciąży nie są dobre, chociaż oczywiście są takie naturalne bez konserwantów, więc jeżeli jest taka zachcianka to tylko takie wybierajcie. Ja jem bardzo dużo warzyw, staram się cały czas uzupełniać żelazo, wiec ja uważam, ze zdrowa dieta to podstawa.

A co z czekoladą i ciastkami? Okazuje się, że choć nigdy ich sobie nie odmawiała, teraz Ida Nowakowska wcale nie ma ochoty na pochłanianie słodkości. Co jednak robiła paczka czipsów na jej InstaStory? Gwiazda zdradziła, kto był winowajcą całego zamieszania...

Oczywiście nie jestem nienormalna, i czasami, jak wszyscy wiedzą, jak normalnie z reguły mam ochotę na słodkie rzeczy, to sobie pozwalam na takie wybryki, natomiast teraz mam jakoś małą ochotę na słodkie rzeczy, a te czipsy to zjadł mój mąż, więc on był tutaj konsumentem - podsumowała.