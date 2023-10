Gwiazdy kochają brać śluby, a my czytać o ich wystawnych ceremoniach! Oryginalne wesele za miliony dolarów, sławni goście, piękne suknie ślubne od najlepszych projektantów mody to coś, na co nieliczni mogą sobie pozwolić. Ale zawsze można pomarzyć :) Sprawdźcie, które sławne pary stanęły na ślubnym kobiercu w 2019 i jak wyglądały ich bajkowe ceremonie oraz obrączki!

Hailey Baldwin i Justin Bieber

East News

Ich związek był wystawiony na próbę wiele razy. Niekończące się doniesienia o załamaniu Seleny Gomez, depresja Justina Biebera i jego uzależnienie od narkotyków sprawiły, że mało kto wierzył w szczęśliwy happy end. Jednak Hailey i Justinowi udało się przejść razem przez te wszystkie trudności i 1 października 2019 stanęli na ślubnym kobiercu! Jak wyglądają ich obrączki? Państwo młodzi skorzystali z usług słynnego jubilera Tiffany & Co. Justin postawił na klasyczną obrączkę z 18-karatowego złota o wartości 950 dolarów. Na palcu Hailey możemy natomiast zobaczyć 18-karatowy pierścionek z diamentem warty 3125 dolarów oraz obrączkę w kształcie litery V wysadzaną diamentami o wartości 2150 dolarów.

Mat.prasowe

Heidi Klum i Tom Kaulitz

Kiedy 2 lata temu o ich związku usłyszał świat, niewiele osób dawało im szansę. Wszystko z powodu 16-letniej różnicy wieku pomiędzy modelką a piosenkarzem. Tymczasem Heidi Klum i Tom Kaulitz zaręczyli się w Boże Narodzenie już po kilkunastu miesiącach znajomości, a 2 miesiące później, dokładnie w pierwszą rocznicę związku, wzięli sekretny ślub! Ceremonia była tylko dla najbliższych, dlatego kilka miesięcy później para postanowiła wziąć… kolejny ślub! Heidi i Tom pobrali się po raz drugi na luksusowym jachcie, zacumowanym przy włoskiej wyspie Capri. Jak romantycznie!

Mat.prasowe

Sophie Turner i Joe Jonas

Sophie Turner i Joe Jonas spotykali się od 2016, a zaręczyli w październiku 2018 roku. Ich ślub był bardzo oryginalny, ponieważ para pobrała się w maju w... Las Vegas w obecności sobowtóra Elvisa Presleya! Jednak Sophie i Joe postanowili wziąć drugi ślub, już w bardziej tradycyjnym wydaniu. W czerwcu 2019 gwiazdorska pobrała się po raz drugi w zamku Le Chateau de Tourreau we francuskim Sarrians. Aktorka miała na sobie suknię projektu Nicolasa Ghesquière’a marki Louis Vuitton, której jest ambasadorką. Wśród gości znaleźli się bracia pana młodego, a także Priyanka Chopra i Maisie Williams.

Mat.prasowe

Ellie Goulding i Caspar Jopling

East News

O tej parze nie wiemy za dużo, ponieważ Ellie Goulding nie dzieli się szczegółami swojego związku z Casparem Joplingiem. Jednak wiemy na pewno, że zakochani wzięli ślub 31 sierpnia 2019! Ceremonia miała miejsce w gotyckiej katedrze York Minster na północy Anglii. Piosenkarka miała na sobie długą, koronkową suknię ślubną z długimi rękawem marki Chloé i klasyczny welon. Na ceremonii zaślubin pojawili się Katy Perry z Orlando Bloomem, Sienna Miller, a także księżniczki Eugenia i Beatrycze. Ślub przypominał royal wedding! Na drodze przed świątynią ustawiono barierki oddzielające gości od publiczności, a za organizację samego ślubu odpowiedzialna była ta sama londyńska firma, która zajmowała się ceremoniami zaślubin Kate Middleton i księcia Williama oraz Meghan Markle i księcia Harry'ego.

Mat.prasowe

Jaką obrączkę wybrać?

Życzymy wam miłości forever.

