Damskie kurtki na jesień 2020. Oto 5 propozycji, które będziecie widzieć wszędzie

Idealna kurtka na jesień? Mamy ich nawet pięć. Kiedy dni stają się coraz chłodniejsze, warto zainteresować się cieplejszymi okryciami wierzchnimi. Jeśli nie przepadasz za płaszczami lub szukasz dla nich alternatywy, weź pod uwagę poniższe propozycje. Oto 5 hitowych kurtek na sezon jesień-zima 2020/2021, w których się zakochasz od pierwszego wejrzenia. Od jeansowych i nieco cieńszych kurtek po prawdziwych pogromców zimna, czyli puffer jacket. Na którą z nich się skusisz?

1. Krótka karmelowa kurtka od Top Secret (259,99 zł) to idealna opcja dla kobiet, które nie przepadają za płaszczami, ale chciałyby mieć w swojej szafie coś nieco bardziej eleganckiego - stąd nasz wybór pozycji numer jeden w zestawieniu!

2. Jeansowa kurtka to zawsze, powtórzmy to - zawsze! - idealna propozycja na chłodniejszy wieczór. Zwłaszcza jeśli postawisz na jej szaloną wersję, na przykład taką marki Levi's. Dwie kultowe marki połączyły swoje siły i stworzyły specjalną kolekcję Levi’s® i LEGO Group. Moda z przymrużeniem oka w takiej formie to coś co kochamy!

3. Jeśli klasyczny błękitny jeans cię nie przekonuje, skuś się na ciemnoszarą kurtkę jeansowa od Elementy Wear. Trucker jacket tej polskiej marki (399 zł) to nasz ideał!

4. Puffer jacket to kurtka-ideał dla zmarzluchów. Nie będziemy rozmieniać się na drobne i przejdziemy od razu do konkretów. Długa puffer jacket od Mohito (249,99 zł) w czarnym kolorze nie wie co to półśrodki. Jesienią i zimą ma ci być po prostu ciepło. A jeśli będzie przy tym stylowo, to już tylko lepiej ;-).

5. Numer pięć to propozycja dla kobiet, które kochają jesienią chodzić na długie spacery po parku czy lesie, a przy tym chcą czuć komfort. Kurtka damska od Nike utrzymana w stylu lat dziewięćdziesiątych (289 zł) dostępna jest w sklepach GOSport. Załóż do niej jeansy lub po prostu najwygodniejsze na świecie spodnie dresowe, i voila! PS. Ta kurtka sprawdzi się również idealnie podczas joggingu.