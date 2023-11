Tatuaż może być najlepszą ozdobą lub największym przekleństwem. Czasem wzór, który wydawał się być idealny, po kilku latach okazuje się nietrafiony. Czasem ktoś się pospieszy i wytatuuje napis z błędem. Okazuje się, że nawet gwiazdom nie zawsze udaje się uniknąć takich tatuażowych błędów.

Zobacz 5 najbardziej nietrafionych albo dziwnych tatuaży celebrytów.

Justin Bieber

Młody piosenkarz uwielbia tatuaże. Na swoim ciele ma już różę, koronę, sowę, ptaka, nutę, napis ‘muzyka’ zapisany japońskim znakiem czy symbole religijne. Najbardziej zastanawiający jest jednak numer, który Bieber wytatuował sobie na obojczyku.

Piosenkarz chyba opuścił lekcję o rzymskich cyfrach, bo wytatuował I, IX, VII i V – 1, 9, 7, i 5. Bieber chciał tak uwiecznić datę 1975 (rok urodzenia jego matki), ale niestety nie wiedział jak ją poprawnie zapisać...

Hayden Panettiere

Ktoś kto robił amerykańskiej aktorce tatuaż musiał się chyba bardzo spieszyć, bo zapomniał sprawdzić pisowni. Hayden Panettiere chciała wytatuować sobie “Vivere senza rimpianti”, czyli “Żyj i niczego nie żałuj”. Niestety w napisie dodano niepotrzebne ‘i’ i na ciele aktorki uwieczniono niepoprawne słowo „rimipianti”.

Ostatecznie Panettiere chyba żałowała, że zrobiła ten tatuaż ;)

Angelina Jolie

Miłość nie zawsze jest wieczna. Przekonała się o tym Angelina Jolie, która na początku lat 2000 wytatuowała sobie na ramieniu imię swojego ówczesnego męża – Billy’ego Boba Thorntona. Para rozstała się w 2003 roku, ale pamiątka po związku pozostała…

Aktorka usunęła już niefortunny tatuaż. Teraz na jej ramieniu widnieją współrzędne geograficzne miejsc, w których urodziły się jej dzieci.

Britney Spears

Chiński znak wytatuowany na biodrze to kwintesencja lat 90. Nic więc dziwnego, że zdecydowała się na niego największa gwiazda tamtych czasów – Britney Spears. Niestety, jak to z chińskimi znakami bywa, mało kto z nas wie co oznaczają…

Okazuje się, że tatuaż piosenkarki był napisany z błędem. Zamiast znaku „tajemnicza”, na jej ciele znalazł się znak „dziwna”. Gdy gwiazda zorientowała się, że coś jest nie tak, usunęła tatuaż.

Marc Jacobs

Wiedzieliście, że ten stylowy mężczyzna ma tak mało stylowe tatuaże? Czerwony M&M’s, kolorowe gwiazdki, kanapa i SpongeBob Kanciastoporty… Sam projektant nie ma jednak z nimi problemu. Podczas jednego z wywiadów powiedział, że uwielbia zwłaszcza SpongeBoba.

Uważam, że kolory użyte do narysowania tej postaci są bardzo piękne, bardzo wyrafinowane i przez to interesujące – powiedział Jacobs.

No cóż! Każdemu może zdarzyć się błąd. Na szczęście w dzisiejszych czasach tatuaże nie są wieczne – wystarczy kilka sesji usuwania tatuażu laserem i gotowe. Po błędzie nie będzie śladu ;)

Mat. prasowe

