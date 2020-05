Tatiana Okupnik pokazała jak wyglądała po porodzie! Szczery wpis i bardzo mocne zdjęcia 

Tatiana Okupnik jest szczęśliwą mamą dwójki dzieci - Matyldy i Tymona. W dniu mamy wokalistka zamieściła wpis, który mocno poruszył internautów. Piosenkarka pokazała, jak wyglądała po jednym z porodów. Gwiazda opublikowała też naprawdę mocne zdjęcia, które pokazują jak wiele kobieta musi znieść nawet po porodzie.

Zobaczcie naprawdę przejmujący wpis Tatiany Okupnik. Internauci bardzo docenili szczerość artystki.

Tatiana Okupnik w szczerym wpisie pokazała, jak wyglądała po jednym z porodów

Tatiana Okupnik swoim wpisem z okazji dnia mamy mocno poruszyła fanów. Gwiazda zamieściła wpis, w którym opowiedziała jak wyglądała po urodzeniu dziecka. Z powodu błędu personelu podczas porodu, gwiazda musiała się naprawdę bardzo nacierpieć.

Dzień Mam. Każda Mama ma inną historię. Każda ma swoje problemy. Nie ma co się porównywać. Postanowiłam pokazać mały wycinek tego co u mnie się zadziało po porodzie. Nie miałam wpływu na to, że podczas porodu wkradł się błąd personelu. Podano mi m.in. za dużo kroplówek. O innych pomyłkach opowiedziałam w filmie o pierwszym porodzie. Taka moja historia. - zaczęła Tatiana Okupnik.

Wokalistka przyznała również, że nie ma sensu porównywać się do nikogo, ponieważ każda kobieta dochodzi po porodzie do formy w swoim indywidualnym tempie i każda inaczej przeżyła również to wydarzenie. Tatiana Okupnik przyznała także, że ona w dalszym ciągu dochodzi do formy po swoim porodzie, chociaż od tego momentu minęło już trochę czasu.

Nawet jak było mi bardzo źle w związku z różnymi komplikacjami poporodowymi z nikim się nie porównywałam, bo wiedziałam, że to bez sensu. Nie chciałam się też z nikim ścigać w dochodzeniu do formy, bo mój organizm jest inny niż Twój. Ja ciągle próbuje dojść do formy. [...] Moje ciało dało mi dwa kochane robale. Przeszło wiele i muszę to zaakceptować. Przede wszystkim muszę się podobać sobie! Te zdjęcia, które zamieszczam nie są ładne ale prawdziwe. Tak samo jak prawdziwe są zdjęcia dziewczyn, które szybko doszły do formy. Niektóre z Was mają lżejsze inne cięższe historie. Każda z nas musi sobie po swojemu radzić. Obyśmy miały dla siebie jak najwięcej empatii.

Wszystkiego naj Mamy... - napisała Tatiana Okupnik (pisownia oryg.).

Wpis gwiazdy oraz zdjęcia, które zamieściła piosenkarka, mocno poruszyły jej fanów.

- Pani Tatiano dziękuję,że jest Pani taką normalną kobietą. Potrafiła się Pani otworzyć....zwierzyć 😀Nie każda dzisiejsza gwiazda to potrafi. Wszystkiego co najlepsze..😍Jeszcze będzie dobrze 💗 - Tatiana... dziękuję za to co napisałaś, choć mogę się tylko domyślać, jak trudne to musiało być dla Ciebie. Wysyłam tysiąc ciepłych myśli. I z całego serducha życzę Ci Szczęśliwego Dnia Mamy 💛 - Mamo Tatiano, jesteś wielka👏👏👏❤️ - Przede wszystkim brawo za odwagę piszą fani.

Zobaczcie fotografie, które opublikowała Tatiana Okupnik. To był na pewno bardzo trudny czas dla wokalistki.

Instagram

Z wpisu Tatiany Okupnik wynika, że na jej stan po porodzie wpłynął błąd personelu, do którego doszło podczas jej porodu.

Instagram

Fani bardzo docenili szczerość artystki.