Reklama

Tatiana Okupnik pokazała zdjęcie swojej córki! Piosenkarka i była wokalistka zespołu "Blue Cafe" należy do grona gwiazd, które bardzo chronią swoje życie prywatne. Artystka nie publikuje w sieci zdjęć ze swoimi bliskimi, a o ważnych wydarzeniach w jej życiu media dowiadują się dopiero po jakimś czasie. Tak też było ostatnio, kiedy to dowiedzieliśmy się, że piosenkarka była w drugiej ciąży! Okupnik dopiero po narodzinach syna pochwaliła się, że po raz drugi została mamą. Teraz jednak piosenkarka najwyraźniej postanowiła pochwalić się swoim szczęściem i po raz pierwszy pokazała zdjęcie swojej córeczki Matyldy, która urodziła się w 2016 roku. To już duża dziewczynka!

Tatiana Okupnik pokazała, jak bawi się w córką

Córeczka Tatiany Okupnik urodziła się w 2016 roku. Jakiś czas po narodzinach piosenkarka zamieściła w sieci zdjęcie małych stópek dziewczynki i od tamtej pory fani nie widzieli nowych fotek Matyldy. Aż do teraz! Gwiazda pokazała, jak wyrosła jej córeczka!

U nas na hasło deszcz lub ulewa jest wymarsz z domu. Najfajniejsza zabawa! Błotko, kałuże, patyki, kalosze;)) No i oczywiście kask, bo przecież w kałuży sie przydaje... - Tatiana Okupnik napisała pod zdjęciem córki.

Zobaczcie zdjęcie córeczki Tatiany Okupnik!

Zobacz także: Złamana kariera czy przemyślane zniknięcie... Dlaczego Tatiana Okupnik odeszła z show-biznesu?

Tatiana Okupnik pokazała zdjęcie córki.

Instagram

Reklama

Piosenkarka po raz pierwszy pokazała zdjęcie dziewczynki.