Tatiana Okupnik została mamą! Okupnik urodziła zdrową córeczkę, której dała na imię Matylda! A o wszystkim poinformował wszystkich na swoim Instagramie wujek małej czyli Marcin Gortat.

Pierwsze zdjęcie córki Tatiany Okupnik. Słodkie!

Trzeba przyznać, że Tatiana Okupnik nie lubi się chwalić swoim życiem prywatnym, więc tak samo było ze ślubem, o tym, że wyszła za mąż też poinformował Gortat.

A dlaczego akurat koszykarz wie najlepiej co się dzieje u Okupnik? Bo mąż Tatiany to jego agent. Tatiana Okupnik i Michał Micielski pobrali się w 2013 roku. Mąż Tatiany Okupnik jest przyjacielem i agentem Marcina Gortata w USA. Koszykarz był również świadkiem na ślubie wokalistki i Michała. Czy teraz zostanie chrzestnym Matyldy?

Miniaturka tego byka? Welcome on Instagram again @tatianaokupnik :)))- napisał Marcin Gortat.