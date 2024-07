Kariera Tatiany Okupnik nabrała tempa po udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Wokalistka na nowo o sobie przypomniała i już dostaje kolejne propozycje. Teraz walczy o fotel jurorski w "The Voice of Poland". Zobacz: Okupnik jurorką w nowym "The Voice"? O fotel walczy z inną artystką



Reklama

Wiele się mówiło o kryzysie w związku artystki z mężem, który na stałe mieszka za oceanem. Podobno ukochany jej nie wspierał, co jest oczywiście nieprawdą, a zakochani są w stałym kontakcie. To jak są ze sobą blisko potwierdzają słowa Okupnik w najnowszym wywiadzie dla Cosmopolitan. Tatiana jest bardzo dumna ze swojego związku i wie, że znalazła odpowiedniego mężczyznę:

Nie, nigdy nie marzyłam o związku, o ślubie, nigdy nie marzyłam o roli matki. Widocznie nie było tego bodźca, który by spowodował, że włączy mi się chęć posiadania rodziny, bycia żoną. Takim bodźcem okazała się odpowiedni mężczyzna. Chyba w poprzednim życiu zrobiłam coś fajnego, skoro na niego wpadłam. Jest mi dobrze...

Opowiada też o odległości jaka ich dzieli:

Staramy się, żeby te rozłąki nie były zbyt długie. Patrzymy na to jak na błogosławieństwo, bo po prostu okres zakochania nam przedłuża się.

Kibicujecie jej w Tańcu z Gwiazdami?

Zobacz na Polki.pl: Tatiana Okupnik wyszła za mąż w tajemnicy



Zobacz także