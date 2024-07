Kolejna edycja "Tańca z Gwiazdami" już we wrześniu. Treningi przed programem zaczynają się w sierpniu. Kto będzie w nich uczestniczył oprócz gwiazd? Oczywiście tancerze. Jak dowiedziała się Party.pl, do show wraca po kilku edycjach Żora Korolyov! Pamiętacie tego przystojniaka? Żora tańczył w "Tańcu z Gwiazdami" z Kasią Cerekwicką, Isis Gee oraz Agnieszką Cegielską.

Żora pochodzi z Ukrainy. Ale Żora to nie tylko tancerz! To także licencjonowany manager FIFA, businessman i dyplomowany choreograf! Do tej pory najwyższe czwarte miejsce, zdobył w parze z Kasią Cerekwicką. Żora ma też na swoim koncie drobne epizody aktorskie, zagrał m.in. w "Niani" z Agnieszką Dygant, w "Ojcu Mateusz" oraz w filmie "Kochaj i tańcz"!

Ciekawe, jak Żora poradzi sobie znów w programie?

My nie możemy doczekać się już kolejnej edycji!

Żora to prawdziwy przystojniak!