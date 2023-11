Dominika Tajner-Wiśniewska na długo zapamięta ten odcinek. Żona Michała Wiśniewskiego nie spodziewała się nawet, że okaże się dla niej tak pechowy. Podczas wykonywania rumby góralka zaliczyła bolesny upadek. Niestety, choć jurorzy bardzo jej współczuli, nie mogli dać jej wysokich not.

Dominika Tajner-Wiśniewska upadła na parkiecie

Początkowo nic nie zapowiadało tego, co stało się kilka chwil po tym, jak na parkiecie pojawiła się Dominika Tajner-Wiśniewska. Celebrytka tańczy w parze z Wojtkiem Jeschke. W tym odcinku zaprezentowali rumbę do piosenki Stinga pt. "Shape of My Heart". Niestety, w pewnym momencie Dominika Tajner-Wiśniewska straciła równowagę i upadła. Już do końca występu nie udało jej się odzyskać pewności siebie, co zauważyli jurorzy. Choć bardzo jej współczuli, musieli być obiektywni.

Jako kobieta ci współczuję. Nie podniosłabym się tak szybko jak ty. Ale gdybyś dalej pociągnęła.... Ale nie pociągnęłaś. Gratuluję ci podniesienia, ale nie było bioder, płynności. Źle. Szkoda - oceniła Iwona Pavlović.

Dominika Tajner-Wiśniewska zdobyła jedynie 11 punktów.

Niektórzy internauci również nie mieli dla niej litości. W internecie pojawiło się sporo krytycznych komentarzy.

Koszmarnie Większego kołka jeszcze nie widziałam ???????? Parę dzis żegnamy, razem z byłą żoną znanego polskiego skoczka ???? - pisali internauci.

Na szczęście znalazła się też spora grupa osób, które stanęły w obronie Dominiki Tajner-Wiśniewskiej.

Podziwiam że mimo upadku dalej tanczyla. Brawo.???? Miała pecha, potknela się, czasem się tak zdarza, najważniejsze,że się nie poddała i walczyła dalej, nie jedna kobieta po upadku w ogóle by nie była w stanie tańczyć, naprawdę brawo za te siłę! Przez upadek troche kwadratowo zatanczyla. Ale i tak szacun, że jakoś próbowała to ratować ???????? - pisali inni.

A wy co sądzicie o jej występie?

Dała radę mimo upadku?

East News

