Anna Karwan i Jan Kliment świetnie spisują się w "Tańcu z gwiazdami". Ostatnio właśnie ta para otrzymała od jurorów najwyższe noty, a do tego cieszy się ogromną sympatią widzów. Wokalistka świetnie sobie radzi na tanecznym parkiecie i stawiana jest w roli jednej z faworytek do zdobycia kryształowej kuli. Ania Karwan to nie tylko perfekcyjna i fantastyczna wokalistka, ale, jak się okazało, również tancerka!

Reklama

Zobacz także: Anna Karwan o słowach Kory w Must Be The Music: "Wtedy poczułam żal, a teraz jej za to dziękuję"

Jednak przed ostatnim występem Ani i Janka, zdarzył się mały wypadek i to dosłownie na kilkadziesiąt sekund przed rozpoczęciem tańca. To oczywiście dodatkowo spotęgowało stres przed występem.

Janek wymyślił trzy scenariusze, co możemy zrobić w zamian za to. Natomiast jedna z osób technicznych zachowała się niezwykle dojrzale i odpowiedzialnie - wyznała nam Anna Karwan.

Co takiego zatem wydarzyło się tuż przed występem Ani i Janka w programie "Taniec z gwiazdami"? Tego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

East News