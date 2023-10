Anna Karwan w rozmowie z reporterką Party.pl wspomina swój udział w programie "Must Be The Music" i komentuje słowa Kory, która surowo oceniała jej dokonania muzyczne. Anna Karwan od jakiegoś czasu należy dp grona najpopularniejszych artystek w Polsce. Ogromny sukces i wielką popularność przyniosł jej udział w "The Voice of Poland", ale znacznie wcześniej miała okazję spróbować swoich sił w hitowym talent-show Polsatu, "Must Be The Music". I chociaż większość jurorów była pod wrażeniem jej głosu, to Kora w półfnale programu wytknęła jej, że nie ma jeszce swojego repertuaru.

(...) jak można iść swoja drogą, jak się nie ma swojego repertuaru? No to jest jednak zarzut, podstawowy. Jak się chce iść swoją drogą - no to z czym? Coś trzeba przygotować. Nie jesteś już maleńką dziewczynką - od dzieciństwa na tej scenie jesteś- mówiła wówczas Kora.

Jak dziś Anna Karwan komentuje słowa zmarłej kilka lat temu Kory? Z wokalistką udało się nam porozmawiać po ostatnim odcinku "Tańca z Gwiazdami". Posłuchajcie, co nam zdradziła!

Anna Karwan wspomina swój udział w "Must Be The Music".