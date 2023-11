Półfinał dziesiątej edycji "Tańca z Gwiazdami" już za nami! W dzisiejszym odcinku tanecznego show Polsatu wystąpiły już tylko trzy pary. O wejście do finału walczyli Damian Kordas i Janja Lesar, Sandra Kubicka i Wojtek Jeschke oraz Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke. Przypominamy, że tydzień temu z "Tańca z Gwiazdami" odpadły aż dwie pary: Monika Miller i Jan Kliment oraz Magda Bereda i Kamil Kuroczko. A kto dziś pożegnał się z show? Zobaczcie naszą relację z półfinału programu!

Kto pożegna się z "Tańcem z Gwiazdami"?

Tuż przed półfinałem Basia Kurdej-Szatan opublikowała w sieci zdjęcie z Sandrą Kubicką i Damianem Kordasem. Jak widać, uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" cały czas mocno się wspierają!

W takim fajowym gronie być w półfinale @tanieczgwiazdami to czysta przyjemność :)))))))) @sandrakubicka @damiankordas - trzymam za nas wszystkich dziś !!!! Rozwalimy tę scenę !!! ????????????- napisała aktorka.

Niestety, dziś jedna z gwiazd pożegnała się z programem. Kto zajął 3. miejsce w 10. edycji "Tańca z Gwiazdami", a kto będzie walczył w wielkim finale? Zobaczcie naszą relację!

Dzisiejszy odciek został podzielony na trzy rundy. W pierwszej pary wykonają taniec, za który we wcześniejszych odcinkach otrzymali najmniej punktów. W drugiej rundzie uczestnicy zatańczyli z gwiazdami z poprzednich edycji. Po dwóch tańcach dowiedzieliśmy się, która para przeszła do finału! W trzeciej rundzie dwie pary walczyły o przejście do kolejnego odcinka.

Jako pierwsi zatańczyli Sandra Kubicka i Wojciech Jeschke. Para zatańczyła pasodoble! Jak sobie poradzili?

Było dobrze, było o wiele lepiej niż poprzednio. Dużo błędów dzisiaj było, ale kształty były o wiele lepsze- mówił Michał Malitowski. Jeżeli to był kiedyś was najgorszy taniec, to teraz to był naprawdę wasz świetny taniec- ocenił Andrzej Grabowski.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 9 pkt.

Michał Malitowski: 8 pkt.

razem: 27 pkt.

Kolejna para to Damian Kordas i Janja Lesar. Para zatańczyła jive'a- ten taniec wykonali w pierwszym odcinku 10. edycji "Tańca z Gwiazdami". Jak im poszło teraz?

Uważam, że to ty zrobiłeś największy postęp taneczny w tym programie. Czas robi swoje i ci pięknie posłużył- oceniła Iwona Pavlović. To już było takie twoje, miałeś kontakt z nami- mówił Michał Malitowski.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 9 pkt.

Michał Malitowski: 10 pkt.

razem: 29 pkt.

Trzecia para to Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke, którzy zatańczyli cza-czę. Jak ich taniec oceniło jury?

Basiu strasznie mi zaimponowałaś, brawo! - mówił Michał Malitowski. Masz fantastyczny uśmiech, masz kupę wdzięku, charyzmę, człowiek lubi się na ciebie patrzeć- mówił Andrzej Grabowski. Byłam pod takim wrażeniem czystości twojego tańca, po prostu zaimponowałaś mi- oceniła Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 10 pkt.

Michał Malitowski: 10 pkt.

Razem: 30 pkt.

W rundzie drugiej uczestnicy zatańczyli w towarzystwie gwiazd z poprzednich edycji show. Sandra Kubicka i Wojtek Jeschke zatańczyli z Robertem Wabichem. Jak jury oceniło ich jive'a?

Bardzo śmiesznie zatańczona historyjka- ocenił Andrzej Grabowski. Ale mi ciebie brakowało Robert- zaczął Michał Malitowski. Bardzo fajne poczucie rytymu Sandra brawo! Piękne show, kroczki nie są najważniejsze- mówiła Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 10 pkt.

Michał Malitowski: 10 pkt.

Razem: 30 pkt.

Druga para to Damian Kordas i Janja Lesar. Towarzyszył im Dawid Kwiatkowski. Razem zatańczyli sambę! Jury było zachwycone ich występem? Zdecydowanie tak!

Dawid bardzo mi ciebie brakowało- mówił Michał Malitowski. Dawno nie widziałam tak ładnie, tak zgrabnie ułożonego show- oceniła Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 10 pkt.

Michał Malitowski: 9 pkt.

Razem: 29 pkt.

Trzecia para, czyli Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke zatańczyli z Elżbietą Romanowską. Jak oceniło ich jury? Charleston w ich wykonaniu zachwycił Iwonę Pavlović, Michała Malitowskiego i Andrzeja Grabowskiego?

Znowu bardzo pięknie, dowcipnie opowiedziana historyjka. Tylko to zakończenie, to kopnięcie mężczyzny mi się nie podobało- żartował Andrzej Grabowski. Pięknie zatańczyliście! To jest tak cudowny półfinał! Nie pamiętam takiego półfinału- mówiła Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 10 pkt.

Michał Malitowski: 10 pkt.

Razem: 30 pkt.

Po drugiej rundzie dowiedzieliśmy się, która para już przechodzi do wielkiego finału! Pierwszą finałową parą 10. edycji "Tańca z Gwiazdami" zostali Damian Kordas i Janja Lesar!

W trzeciej rundzie walczą Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke oraz Sandra Kubicka i Wojciech Jeschke.

Sandra Kubicka i jej taneczny partner zatańczyli tango!

Wow! Brawo! Takiego skocentrowania u ciebie do tej pory nie widziałam. Nowa ty! To było rewelacyjne, jedziemy na turniej- mówiła zachwycona Iwona Pavlović. To był chyba najlepszy taniec tej edycji- ocenił Michał Malitowski.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 10 pkt.

Michał Malitowski: 10 pkt.

Razem: 30 pkt.

Tango zatańczyli również Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke. Jak ich występ oceniło jury?

Odpowiedź godna mistrzów- ocenił Michał Malitowski. Obroniliście się genialnie- mówiła Iwona Pavlović.

Andrzej Grabowski: 10 pkt.

Iwona Pavlović: 10 pkt.

Michał Malitowski: 10 pkt.

Razem: 30 pkt.

Dwie pary zachwyciły swoimi występami, ale tylko jedna z nich może przejść do finału. Druga finałowa para 10. edycji "Tańca z Gwiazdami" to Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke! Niestety, z programem pożegnali się Sandra Kubicka i Wojciech Jeschke.

A więc wszystko jasne! Już za tydzień o "Kryształową Kulę" będą walczyć Damian Kordas i Janja Lesar oraz Basia Kurdej-Szatan i Jacek Jeschke! Gratulujemy!

Trzy gwiazdy walczą o wejście do finału "Tańca z Gwiazdami".