Tammy Slaton wraz z siostrą Amy postanowiły wystąpić w programie "Siostry wielkiej wagi", by zawalczyć o zdrowie i szansę na nowe życie. Obie dążyły do zakwalifikowania się do operacji bariatrycznej – skutecznej metody leczenia otyłości. Choć Amy przeszła ten proces stosunkowo szybko, Tammy musiała zmierzyć się z wieloma przeszkodami, zanim lekarze dali jej zielone światło. Dziś Tammy może pochwalić się utratą ponad 226 kilogramów. Jej przemiana zachwyca. Jak obecnie wygląda jedna z najbardziej rozpoznawalnych uczestniczek programu?

Tammy Slaton pokazała się w stroju kąpielowym. Kiedyś ważyła 325 kilogramów

Tammy Slaton jeszcze kilka lat temu zmagała się z poważną otyłością, osiągając wagę 325 kilogramów. Dziś, po zrzuceniu 226 kilogramów, jest nie do poznania. Gwiazda programu "Siostry wielkiej wagi" przeszła ogromną metamorfozę, która poruszyła tysiące widzów na całym świecie. W najnowszym odcinku reality show widzowie mieli okazję zobaczyć Tammy w zupełnie nowej roli – beztrosko spędzającą czas na plaży w niebieskim stroju kąpielowym. Uśmiechnięta, pewna siebie i dumna z osiągniętego sukcesu, Slaton weszła do wody i z radością korzystała z dmuchanego koła w kształcie pączka.

Zawsze byłam za duża, żeby zmieścić się w otworze koła, więc byłam pewna, że nie zmieści się na mnie. Ale zmieściłam się. Pomyślałam sobie: 'Wygrałam' stwierdziła z dumą.

Jej słowa wzruszyły i zainspirowały tysiące fanów.

Fani zachwycają się formą Tammy Slaton

Reakcje internautów na przemianę Tammy Slaton były niezwykle emocjonalne i pełne uznania. Pod postem opublikowanym na oficjalnym profilu TLC, na którym widać Tammy unoszącą się na wodzie w pływającym pączku, pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy.

Fakt, że mieści się w tym pączku, jest niesamowity. Jestem taka szczęśliwa, że przeszła tak długą drogę

Tammy jest zupełnie nową osobą, uwielbiam to

Cieszę się, że znów może cieszyć się życiem to tylko niektóre z reakcji fanów

Dla wielu osób przemiana Tammy stała się dowodem na to, że nawet z najtrudniejszej sytuacji można się podnieść i zawalczyć o lepsze jutro. Jej historia – od osoby przykutej do łóżka po aktywną kobietę spędzającą czas na plaży – pokazuje, że nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie. Fani zgodnie podkreślają, że Tammy zasłużyła na szczęście i pełnię życia jak nikt inny.

