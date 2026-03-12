W 18. edycji „Tańca z gwiazdami” tempo rośnie z odcinka na odcinek, a najbliższa niedziela ma przynieść zmianę, której nie da się przeoczyć. W trzecim odcinku do stołu sędziowskiego ma dołączyć Kayah i właśnie w tej odsłonie oceni występy uczestników jako piąta jurorka. Dla widzów to nie tylko mocniejsze jury, ale też nowa energia w programie Polsatu i zupełnie inny ciężar każdej punktacji w walce o Kryształową Kulę. Teraz produkcja miała jeszcze jedną niespodziankę dla widzów.

Zmiany w 3. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Zapowiedziano, że muzycznym motywem trzeciego odcinka "Tańca z Gwiazdami" będą utwory Kayah. W niedzielę, 15 marca, w programie widzowie usłyszą takie hity jak się m.in. „Prócz ciebie nic”, „Ramię w ramię”, „Supermenka” oraz „Prawy do lewego”. Za oprawę ma odpowiadać orkiestra grająca na żywo pod kierownictwem Tomasza Szymusia.

Ten sezon od początku stoi na wysokim poziomie, a część uczestniczek szybko zaczęła zbierać bardzo mocne reakcje po występach. Wśród nazwisk, które regularnie robią wrażenie, wymieniane są Magdalena Boczarska, Emilia Komarnicka oraz Izabella Miko. W drugim odcinku z programem pożegnała się Małgorzata Potocka, a temat szybko wywołał gorącą dyskusję wśród internautów. Czy zmiana w nowym odcinku "TzG" przy stole jurorskim może odwrócić tabelę punktacji? Tego dowiemy się już za kilka dni. Okazuje się, że produkcja serwuje widzom coraz więcej niespodzianek.

Produkcja ogłosiła to przed 3. odcinkiem "TzG"

Marzeniem wielu widzów, jest dostanie się do studia "Tańca z Gwiazdami". Niestety bilety na publiczność wyprzedają się szybciej niż świeże bułeczki. Fani programu już nie pierwszą edycję narzekają na to, jak trudno jest zdobyć wejściówkę, ponieważ możliwość ich zakupu to w wielu przypadkach zaledwie kilka sekund, zanim rozejdą się na dobre. Okazuje się, że produkcja ma dla fanów "Tańca z Gwiazdami" niespodziankę i wrzuciła dodatkową pulę biletów na próby generalne przed "Tańcem z Gwiazdami":

Dobra wiadomość dla fanów parkietu. Ruszyła sprzedaż dodatkowej puli biletów na próby generalne „Tańca z Gwiazdami”! Więcej informacji na: tzg.polsat.pl poinformowano.

Odcinki na żywo "Tańca z Gwiazdami" cieszą się popularnością nie tylko wśród widzów ale również przedstawicieli show-biznesu. Co odcinek można zaobserwować na publiczności gwiazdy znane z filmów i seriali ale również influencerów.

Zobacz także: