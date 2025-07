Joanna Kołaczkowska, ikona polskiej sceny kabaretowej, zmarła 17 lipca 2025 r. w wieku 59 lat. Znana była jako członkini formacji Potem, A’Yoy i przede wszystkim Kabaretu Hrabi. Informacje o jej śmierci wstrząsnęły fanami w całym kraju. Teraz koledzy z kabaretu wyjawili, jaka była ostatnia wola Asi! Dodatkowo, na jaw wyszła prośba rodziny aktorki!

Kiedy pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej?

Pogrzeb artystki odbędzie się w poniedziałek, 28 lipca 2025 r. w Warszawie. Msza Święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 11 w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14. Następnie, o godz. 12:30, odbędzie się świecka uroczystość pogrzebowa w sali ceremonialnej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach (ul. Powązkowska 43/45). Kabaret Hrabi, z którym Kołaczkowska była związana przez ostatnie lata, poinformował:

Kochani, wiemy, że wielu z Was chciałoby pożegnać Asię — po swojemu, z uśmiechem i wzruszeniem, tak jakby tego chciała. Dlatego informujemy, że pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 28 lipca 2025 r. w Warszawie Dla tych, którzy chcą się pomodlić:Msza Święta żałobna zostanie odprawiona o godz. 11:00Kościół św. Karola Boromeusza, ul. Powązkowska 14Pożegnalna uroczystość świecka rozpocznie się o godz. 12:30Sala ceremonialna – Cmentarz Wojskowy na Powązkach, ul. Powązkowska 43/45

Prośba rodziny Joanny Kołaczkowskiej

We wpisie Kabaretu Hrabi pojawiła się również informacja o woli rodziny i bliskich Joanny. Wystosowano prośbę, aby podczas pogrzebu nie składać kondolencji. Rodzina i tak jest pogrążona w głębokiej rozpaczy, a sama obecność żałobników jest wystarczającym dla nich wsparciem.

Rodzina Asi bardzo prosi, by podczas uroczystości nie składać kondolencji. Wszystkie dobre myśli i sama obecność są dla nich ogromnym wsparciem. Czują Waszą miłość i są za nią głęboko wdzięczni.Dziękujemy, że jesteście.Z nami.Z Nią. - czytamy.

Jak spełnić ostatnią wolę Joanny Kołaczkowskiej?

Joanna Kołaczkowska jeszcze za życia określiła swoje życzenie dotyczące pogrzebu. Nie chciała patosu, wieńców, ani smutnych przemówień. Pragnęła, by jej odejście stało się pretekstem do czynienia dobra.

Spełnienie jej woli to przede wszystkim udział w wsparciu Fundacji Avalon. Każdy grosz, który trafi do puszki lub przelewem na konto fundacji, to realna pomoc dla osób niepełnosprawnych – a także hołd dla Kołaczkowskiej i jej życiowej postawy pełnej empatii i dystansu do siebie.

Asia nie przepadała za patosem i wieńcami.Zamiast kwiatów – jeśli czujecie taką potrzebę – spełnijcie Jej wolę i wesprzyjcie Fundację Avalon:Fundacja Avalon – Bezpośrednia Pomoc NiepełnosprawnymNr konta: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001Tytuł wpłaty: Cugier, 9392Na miejscu będzie też puszka – można do niej wrzucić grosik. Będzie na niej kod QR, który pozwoli zrobić przelew bezpośrednio na stronę fundacji.

