Agustin Egurrola wziął ślub! Kim jest jego piękna żona Diana?

Agustin Egurrola wziął ślub! Zdjęciami z tej wyjątkowej uroczystości były juror "Mam talent" i "You Can Dance" pochwalił się na Instagramie. Jego żoną okazała się młoda, ciemnowłosa tancerka o imieniu Diana, o której nie wiemy zbyt wiele. Agustin po rozstaniu z Niną Tyrką postanowił nie wpuszczać więcej mediów do swojego życia prywatnego. Wiemy, że para - Agustin i Diana - spotykała się wcześniej od ponad roku:

Teraz już nie sam wchodzę w ten NOWY ROK !!!

Razem możemy wszystko !!!

Teraz już zawsze razem !!!

Teraz DIANA & AGUSTIN !!!

Ten rok był trudny, ale dla nas najpiękniejszy !!! ❤️ - napisał Agustin Egurrola na Instagramie.

Informację o ślubie Agustina Egurroli podał już wcześniej magazyn "Świat i ludzie". Uroczystość była kameralna i bardzo skromna:

Wszyscy w szkole mówią o jego ślubie. Skromnym, kameralnym, bez hucznego wesela. Wybranką Agustina jest młoda, ciemnowłosa tancerka, z którą spotykał się od wielu miesięcy. I tak niemożliwe stało się możliwe - czytamy.

Teraz te informacje zostały potwierdzone! Młodej parze serdecznie gratulujemy!

Agustin Egurrola ma ze związku z Niną Tyrką piękną córeczkę o imieniu Carmen, która przyszła na świat w 2008 roku. Niestety drogi Agustina i Niny rozeszły się w 2015 roku - byli ze sobą ponad 10 lat. Ich rozstanie było bardzo burzliwe, jednak po jakimś czasie była para doszła do porozumienia dla dobra córeczki.

EastNews

Związek Niny Tyrki i Agustina Egurroli nie przetrwał. Agustin i Nina poznali się przy programie „Taniec z Gwiazdami”, w którym oboje pracowali. Gwiazdor "Mam talent" był szefem Niny, jednak starali nie przenosić się pracy do domu.