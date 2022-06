Ślub Karoliny Pisarek: Małgorzata Heretyk-Musiał już gotowa! Pochwaliła się swoim lookiem na wesele

Już za chwilę Karolina Pisarek zostanie żoną. Jednak zanim to się stanie zarówno państwa Młodych, jak i weselnych gości czekają liczne przygotowania - w końcu na tak ważnej uroczystości każdy chce wyglądać jak milion dolarów! Doskonale wie o tym Małgorzata Heretyk-Musiał, która na swoim Instagramie relacjonuje przebieg przygotowań!

Ślub Karoliny Pisarek: przygotowania Małgorzaty Heretyk-Musiał

Nie da się ukryć, że w dniu dzisiejszym wszystkie oczy będą skierowane na Karolinę Pisarek i jej partnera - Rogera Salla, który już za chwilę zostanie jej mężem! Oświadczyny Karoliny Pisarek i Rogera Salla miały miejsce na Malediwach - teraz pora na wielki ślub! W związku z tym wszystkie gwiazdy rzuciły się w wir przygotowań - kreacja, makijaż i oczywiście odpowiednia fryzura. Niektórzy celebryci z wielką chęcią dzielą się przygotowaniami - jedną z nich jest gwiazda "19+", Małgorzata Heretyk-Musiał. Na swoim InstaStory ciężarna celebrytka pokazała, jak wyglądała przed oddaniem się w ręce ekspertki, oraz tuż po wykonaniu profesjonalnego makijażu i fryzury. Na jej profilu czytamy:

- Makijaż zrobiony. Ale będziemy dziś hulać u @karolina_pisare i @rogeiro20

Instagram @malgorzata.heretyk

Małgorzata Heretyk-Musiał postawiła na bardzo klasyczny wizerunek - mocny makijaż oka w stylu "smokey eye", który nadaje głębi spojrzeniu, a do tego stonowane usta w odcieniu nude. Romantyczny look dopełnia jej fryzura - to stonowane fale zaczesane na jeden bok. A co ze stylizacją? Jak wiadomo dobór odpowiedniej sukienki w stanie błogosławionym to nie lada wyzwanie. Póki co gwiazda pokazała się w dziewczęcej sukience, sięgającej do kolan. Romantyczny print kolorowych kwiatów nadaje jej charakteru, natomiast delikatny materiał lekkości. Nie wiadomo jednak czy to ostateczny wybór aktorki. Całość stylizacji dopełnia złota biżuteria - masywne kolczyki i pierścionki.

Instagram @malgorzata.heretyk

Małgorzata Heretyk-Musiał na wesele Karoliny Pisarek uda się w towarzystwie swojego ukochanego - Ernesta Musiała. Ten na swoim Instagramie w zabawny sposób relacjonuje przygotowania swojej miłości:

- Słuchajcie, tak to właśnie jest - taka jest różnica między mężczyzną, a kobietą, że ja po śniadanku leżę sobie w łóżeczku, a Gosia tak od pół godziny. I jeszcze ze dwie sobie posiedzimy. Pozdrawiam wszystkie kobiety, które szykują się na wesela, Sylwestra, imprezy okolicznościowe i inne okazje. I mężczyzn, którzy wstają za pięć

Trafne podsumowanie!