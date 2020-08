Anna Lewandowska w ultra kobiecej sukience z 4F za 149 zł. Ten model jest hitem na Instagramie!

Anna Lewandowska dzięki diecie i ćwiczeniom wróciła już do świetnej formy po narodzinach Laury. Trenerka coraz chętniej chwali się figurą w dopasowanych sukienkach, a tym razem wybór gwiazdy padł na markę 4F. Anna Lewandowska zachwyca w letniej sukience z ozdobnym marszczeniem, w której wygląda bardzo seksownie. To obecnie jeden z najpopularniejszych modeli na lato 2020, a co ważniejsze jest nie tylko wygodny, ale też bardzo seksowny! Trzeba się jednak spieszyć z zakupem, bo ze sklepu internetowego znika błyskawicznie.

Anna Lewandowska w sukience 4F za 149 zł!

Anna Lewandowska opublikowała na Instastories urocze zdjęcie z Klara, ale tym razem to nie dziewczynka skradła zdjęcie, ale stylizacja trenerki. Gwiazda wybrała dzianinową sukienkę na ramiączkach marki 4F.

Ten model wygląda ultra kobieco dzięki charakterystycznemu marszczeniu z boku w postaci tunelu z wszytą gumką. To sprawia, że nogi są maksymalnie podkreślone, a sukienka mimo sportowego kroju jest seksowna. Ten model kosztuje 149 zł, a Anna Lewandowska wygląda w nim obłędnie! Zobaczcie sami...

Sukienka 4F z marszczeniem jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: beżowym i czerwonym. Dzianinowy model na ramiączkach kosztuje 149,90 zł i jest wyprodukowany w Polsce.

Mat. prasowe

Sukienkę z ozdobnym ściągnięciem ostatnio wybrała też Julia Wieniawa. Założyła ją na wesele.