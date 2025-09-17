Tłumy żałobników zebrały się w środę, 17 września 2025 roku w Kościele Rektoralnym św. Jacka w Warszawie, by pożegnać Katarzynę Stoparczyk. Zmarłą pożegnali rodzina, przyjaciele i współpracownicy. Po uroczystości w świątyni, urna z prochami została odprowadzona na Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Widok grobu dziennikarki wyciska z oczu łzy.

Pogrzeb Katarzyny Stoparczyk

Katarzyna Stoparczyk zginęła tragicznie w wypadku samochodowym na początku września bieżącego roku. Kilka dni wcześniej przygotowywała się do premiery swojej najnowszej książki. Jej śmierć wstrząsnęła nie tylko branżą medialną - dziennikarkę opłakiwali aktorzy, politycy, gwiazdy muzyki, a także jej fani. Media społecznościowe zalała fala wpisów, upamiętniających uwielbianą przez słuchaczy gwiazdę Radiowej Trójki.

17 września 2025 roku bliscy dziennikarki zebrali się, by towarzyszyć jej w ostatniej drodze. Msza żałobna została odprawiona w Kościele Rektoralnym pod wezwaniem św. Jacka w Warszawie. Ceremonia była niezwykle wzruszająca, a bliscy Katarzyny Stoparczyk zdobyli się na chwytające za serce gesty. Wyjątkowo symbolicznym momentem było pokazanie rysunku, przedstawiającego dziennikarkę z anielskimi skrzydłami.

Tak wygląda grób Katarzyny Stoparczyk

Tuż po nabożeństwie urna z prochami zmarłej została odprowadzona na Cmentarz Wojskowy na warszawskich Powązkach. Prochy dziennikarki złożono w skromnym grobie, który został wręcz zasypany przez kwiaty i wieńce od jej najbliższych. Szczególną uwagę zwracają okazałe wieńce z róż w kształcie serca. Widok miejsca spoczynku tragicznie zmarłej Katarzyny Stoparczyk porusza do głębi. W ciszy i zadumie bliscy żegnali osobę, która przez lata towarzyszyła im z radiowych fal. Wzruszenie malowało się na wielu twarzach - trudno było ukryć emocje.

Tak wygląda grób Katarzyny Stoparczyk. Ten jeden szczegół porusza do łez fot. Wojciech Olkusnik/East News

