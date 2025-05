Dominika Konował, znana z 2. edycji "Hotelu Paradise", dziś zaskakuje nie tylko fanów reality show, ale i internautów, którzy śledzą jej imponującą przemianę. Jej aktualne zdjęcia robią furorę w sieci – uwagę przyciąga przede wszystkim jej umięśniona sylwetka i smukła, wyraźnie wyszczuplona buzia. Dominika konsekwentnie realizuje swój plan na zdrowe, aktywne życie, a rezultaty pracy nad ciałem i kondycją są wręcz spektakularne.

Dominika z "Hotelu Paradise" przeszła metamorfozę

Dominika Konował zdobyła popularność dzięki udziałowi w 2. sezonie reality show "Hotel Paradise". Po zakończeniu przygody z programem nie zniknęła z mediów społecznościowych, a wręcz przeciwnie – zaczęła inspirować swoją przemianą.

Po programie uczestniczka show zdecydowała się diametralnie zmienić styl życia. Jej celem była poprawa kondycji fizycznej i samopoczucia. Dzięki systematyczności i konsekwencji osiągnęła zaskakujące rezultaty, które stały się przedmiotem zachwytów internautów. Już jakiś czas temu było trudno było oderwać wzrok od zdjęć Dominiki z "Hotelu Paradise", a teraz wygląda jeszcze lepiej.

Swoją metamorfozę Dominika zawdzięcza głównie zdrowej diecie i intensywnym treningom. Regularne ćwiczenia, połączone z odpowiednio zbilansowanymi posiłkami, pozwoliły jej uzyskać smukłą sylwetkę i wyraźnie zarysowane mięśnie. Uczestniczka show chętnie dokumentuje swoją przemianę w mediach społecznościowych.

Dominika uczestniczką 2. edycji "Hotel Paradise"

Dominika Konował, uczestniczka 2. edycji programu "Hotel Paradise", nawiązała relacje z dwoma uczestnikami: Arturem Sargsyanem i Bartkiem Graczykiem. Początkowo była w parze z Bartkiem, ale gdy pojawił się Artur, to właśnie z nim chciała tworzyć parę w programie. Ich relacja jednak długo nie przetrwała, ponieważ uczestnik show szybko stracił zainteresowanie. Dominika bardzo żałowała swojej decyzji, ale gdy Bartek wrócił do programu, ponownie postanowili dać sobie szanse. Jednak po zakończeniu show ich relacja nie przetrwała. Dominika ujawniła, że po powrocie do Polski nie utrzymywali kontaktu, a ich związek nie rozwinął się poza programem.

