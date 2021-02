"Tak to leciało": Muzyczne show wraca do TVP po dziesięciu latach!

"Tak to leciało" to dziś nieco zapomniane a kiedyś bardzo popularne muzyczne show prowadzone przez Macieja Miecznikowskiego lidera zespołu "Leszcze". Jak się okazuje, właśnie ruszyły castingi do najnowszych nagrań i już oficjalnie program po niemal dekadzie zagości w ramówce TVP. Niestety jeszcze nie wiadomo, kiedy ma się odbyć emisja ani czy prowadzącym będzie Maciej Miecznikowski. Choć trudno sobie wyobrazić kogokolwiek innego w tej roli, po dziesięciu latach program może zmienić znacznie format.

"Tak to leciało" - program wraca do TVP

Program opierał się na amerykańskim formacie o tytule "Don't forget the lyrics". Zaproszeni goście mieli zaśpiewać brakujące słowa piosenek, które usłyszeli. Uczestnicy mieli do dyspozycji trzy koła ratunkowe. W programie historyczną wygraną była suma 150 tysięcy złotych.

Na stronie firmy producenckiej Endemol Shine Polska Sp. z o.o. możemy przeczytać, że właśnie trwa nabór dla chętnych do wzięcia udziału w programu:

Jeśli śpiew to Twoja pasja, śpiewasz zawsze i wszędzie, kochasz polskie piosenki i zawsze znasz ich słowa to program właśnie dla Ciebie! Weź udział w "Tak to leciało" i zgarnij kasę! - czytamy.

Nie wiadomo więc jeszcze, na jakich zasadach będzie odbywała się najnowsza edycja programu. Podczas poprzednich edycji pierwszą, najwyższą nagrodę wygrała w 18-letnia Julita Krupczak z Makowa Podhalańskiego, która wygrała 150 tysięcy złotych. W finale uzupełniła brakujące słowa w piosence Budki Suflera "Takie tango". W show brały udział także największe polskie gwiazdy, a wygrane nagrody przekazywali na cele charytatywne. Wśród nich znalazła się Doda, Edyta Górniak, Beata Kozidrak czy Andrzej Piaseczny.

