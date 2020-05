Tak Robert Lewandowski powitał w domu Anię i córkę Laurę. Każdy tata powinien wziąć z niego przykład!

W środę 6 maja na świecie pojawiła się druga córka Ani i Roberta Lewandowskich - Laura. Poród trenerki na szczęście był szybki i obył się bez komplikacji, dlatego świeżo upieczona mama mogła niemalże od razu wrócić do domu, w którym czekała na nią i na Laurę wyjątkowa niespodzianka! Zobaczcie co przygotował Robert Lewandowski z okazji narodzin córeczki!

Anna Lewandowska i Laura wróciły do domu, gdzie czekała na nie piękna niespodzianka!

Jak już wiadomo, rodzina Ani i Roberta Lewandowskich powiększyła się! Tuż po godzinie 9:00 w środę 6 maja, trenerka urodziła swoją drugą córkę! Pierwsze zdjęcie z Laurą opublikował dumny tata i opatrzył je podpisem:

Hello little one 💖 welcome to the world Laura! Well done Mummy (witaj na świecie Laura, świetna robota Mamo) - napisał piłkarz.

Następnego dnia na Instagramie Ani Lewandowskiej pojawiło się zdjęcie małej Laury, pod którym szczęśliwa mama napisała, że jest już z maleństwem w domu!

Laura❤️

Kochani dziękujemy za tysiące wiadomości ❤️🙏

Od wczoraj jesteśmy w komplecie w domku i czujemy się super👨‍👩‍👧‍👧 - napisała Anna Lewandowska.

Wygląda na to, że trenerka razem z córeczką opuściły szpital niemalże od razu po porodzie! Robert miał zatem niewiele czasu na przygotowanie niespodzianki dla swojej żony i córeczki, ale udało mu się to zrobić! Już wcześniej mogliśmy zobaczyć na InstaStory Ani, że czekało na nią morze kwiatów. Teraz zobaczyliśmy także ułożony z balonów napis "Laura", a pod każdą literką znajdowały się kolejne mniejsze baloniki w kształcie serduszek! Na sofie zaś czekało już na Laurę piękne nosidełko, a na podłodze ogromny bukiet czerwonych róż. Ania oznaczyła w swoim poście męża, więc wygląda na to, że to właśnie on przygotował wszystko tak pięknie. To takie urocze!

Zobaczcie sami tą uroczą niespodziankę dla Ani i Laury! My jeszcze raz gratulujemy świeżo upieczonym rodzicom i życzymy całej rodzince dużo zdrowia!

Anna i Robert Lewandowscy powitali na świecie swoje drugie dziecko! Klara i Laura będą świętować swoje urodziny niemalże w tym samym czasie!

Na szczęście poród trenerki był szybki i obył się bez komplikacji!