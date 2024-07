Coraz częściej polskie i rosyjskie media donoszą o kolejnych etapach kariery Ramony Rey w Rosji. Ostatnio gwiazda zagrała wyjątkowy koncert w Muzeum Puszkina w Moskwie, gdzie została zaproszona przez Ambasadę RP w Rosji. Powód? Obecnie to właśnie Ramona jest najbardziej kojarzoną rodzimą artystką za wschodnią stroną.



Koncert oglądało 500 zaproszonych gości. Ramona wystąpiła także w klubie China Town, a już niedługo Rosjanie będą mogli zobaczyć i usłyszeć ją na kolejnych koncertach. To już drugi wyjazd Ramony Rey do Rosji. Po raz pierwszy odwiedziła kraj w czerwcu tego roku dając koncerty w Moskwie i Petersburgu.



Ramona przy okazji stawia na promowanie Polski. Nie dość, że śpiewa piosenki w ojczystym języku to jeszcze prezentuje się w kreacjach polskich projektantów. Ostatnio postawiła na elegancką czarną suknię od Kuby Boneckiego oraz oryginalną, wykrojoną sukienkę projektu Edyty Jermacz.



Poniżej ekskluzywne zdjęcia z pobytu Ramony Rey w stolicy Rosji.



chimera

Reklama