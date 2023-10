W ostatnim czasie fani bacznie śledzili losy Poli i Michała Wiśniewskich i wprost nie mogli doczekać się, aż para powita na świecie drugie wspólne dziecko. Teraz stało się jasne, że Pola Wiśniewska urodziła synka, a zaledwie kilka dni po porodzie świeżo upieczona mama ma kolejną okazję do świętowania! Zobaczcie wpis, jaki Pola Wiśniewska opublikowała z okazji swoich urodzin.

Dopiero co media obiegła radosna informacja o tym, że Pola Wiśniewska urodziła synka. Michał Wiśniewski podzielił się informacją na swoim Instagramie, a niedługo później jego żona pokazała pierwsze zdjęcie noworodka. Uchyliła jednak tylko rąbka tajemnicy, bo pokazała jedynie rączkę maluszka.

Teraz okazuje się, że na tym nie koniec świętowania w domu Wiśniewskich! W piątek, 19 maja, Pola Wiśniewska opublikowała na Instagramie wpis z okazji swoich urodzin. Wygląda na to, że tegoroczne święto jest dla niej wyjątkowe z uwagi na niedawne powiększenie rodziny.

Zobacz także: Michał Wiśniewski zdradził imię syna, a w sieci zawrzało. Żona muzyka stanowczo zareagowała

Żona Michała Wiśniewskiego nie musiała długo czekać na moc komentarzy i życzeń płynących od fanów. Internauci komplementowali również jej promienny wygląd i życzyli wszelkiej pomyślności i spełnienia, nie zapominając również o nowonarodzonym synku.

- Wszystkiego najlepszego Pola, zdrowia dla maluszka i mamy❤️???????? - Pięknie wyglądasz ❤️ wszystkiego najlepszego, samych wspaniałości ???????? - Gratulacje Polu, dużo zdrowia, miłości oraz wszelkiej pomyślności dla Ciebie i Twojej cudownej Rodziny :)❤️ - Samych wspaniałości i wszystkiego co najlepsze❤️ Gratulacje ????????

Pola Wiśniewska z pewnością potrzebuje teraz dużo odpoczynku. Tuż po porodzie żony Michał Wiśniewski opublikował film, w którym opowiedział między innymi o jego przebiegu i nie ukrywał, że akcja porodowa nie należała do najłatwiejszych.

- To był bardzo trudny dzień, ale z całego serca ode mnie, od mojej żony, od Noëla, bardzo z całego serca chciałbym wam podziękować za wszystkie życzenia. To dla nas bardzo ważne. Jest łatwiej przetrwać ten czas, taki umówmy się, dla mamy i dla taty - dosyć trudny, więc za całe ciepło, które dostarczacie po narodzinach bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że zrobimy to razem, jak Polcia wyjdzie ze szpitala, przekaże jej wasze gorące uściski - opowiedział Michał Wiśniewski swoim fanom.