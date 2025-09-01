Użytkownicy popularnego serwisu Flightradar24, śledzącego ruch lotniczy na całym świecie, zauważyli nietypowy tor lotu samolotu Cessna nad woj. świętokrzyskim. Lot z pozoru wyglądał na chaotyczny, jednak po bliższej analizie okazało się, że trasa przelotu precyzyjnie układa się w napis „Slab”. To właśnie pseudonim zmarłego majora Macieja Krakowiana. Internauci szybko połączyli fakty i zrozumieli, że za tą niecodzienną trasą kryje się głęboko emocjonalny gest. Niezwykłe zjawisko zostało szeroko komentowane w sieci i wzbudziło ogromne poruszenie.

Nieznany pilot oddał hołd majorowi Krakowianowi

Wzruszający lot był wyrazem hołdu dla tragicznie zmarłego pilota. Nieznany z nazwiska pilot maszyny Cessna zaplanował całą trasę z wyjątkową precyzją i kreatywnością, oddając w ten sposób cześć swojemu koledze po fachu. Gest spotkał się z ogromnym uznaniem ze strony obserwatorów. Choć nie wiadomo, kto siedział za sterami samolotu, jedno jest pewne, intencja była czytelna i poruszająca. „Coś przepięknego, słowa uznania i pełen szacunek. Brawooooo” napisał jeden z internautów. „Wzruszające” — dodali inni komentujący w sieci.

Reakcje w internecie były natychmiastowe i pełne emocji. Internauci docenili nie tylko pomysłowość, ale i trud, jaki włożono w wykonanie tego gestu. Lot wymagał ogromnej precyzji, wyobraźni i umiejętności pilotażu, co nie umknęło uwadze komentujących.

Katastrofa F-16 w Radomiu

Do tragicznego wypadku, który wstrząsnął środowiskiem lotniczym i opinią publiczną, doszło 28 sierpnia w Radomiu. Podczas próby do Air Show myśliwiec F-16 z zespołu akrobacyjnego Tiger Demo Team runął na ziemię. Maszyna uderzyła w ziemię w czasie jednego z manewrów.

Major Maciej Krakowian, który pilotował myśliwiec, zginął na miejscu. Jego śmierć wywołała falę współczucia i żalu. Lot nad woj. świętokrzyskim był symbolicznym uczczeniem pamięci o nim, a napis „Slab” stał się lotniczym epitafium dla doświadczonego pilota.

Śledztwo ws. śmierci majora Krakowiana

Obecnie toczy się śledztwo ws. katastrofy F-16 w Radomiu. Służby przeszukały już lokalne lotnisko, zabezpieczyli czarną skrzynkę oraz ciało tragicznie zmarłego pilota, które trafiło do Warszawy, gdzie w piątek, 29 sierpnia przeprowadzono sekcję zwłok.

Nadal pojawia się mnóstwo pytań o to, jak i dlaczego doszło do katastrofy. Specjaliści podkreślili, że odpowiedzi mogą pojawić się znacznie później, niż byśmy sądzili, ponieważ prowadzenie tego typu spraw jest bardzo skomplikowane. Kilka dni po tragedii opublikowano rozmowy pilota i kontrolera lotów z dnia zdarzenia.

