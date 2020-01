Tak Natalia Kukulska świętowała trzecie urodziny córki. Laura wyglądała jak księżniczka!

Natalia Kukulska hucznie świętowała urodziny najmłodszej córeczki. Laura 5 stycznia skończyła 3 lata. Piosenkarka pochwaliła się wspomnieniami z przyjęcia urodzinowego. Opublikowała uroczy filmik z udziałem solenizantki. Dziewczynka wybrała sobie bajkową stylizację i wyglądała jak prawdziwa księżniczka.

Natalia Kukulska jest mamą trójki wspaniałych dzieci. 3-letnia Laura tydzień temu obchodziła swoje urodziny. Artystka opublikowała z tej okazji uroczy filmik z solenizantką w roli głównej.

Mała Laura z okazji swoich urodzin przebrana była za królewnę Śnieżkę z bajki Disneya i wyglądała przeuroczo! Dodatkowo uwagę internautów zwróciły loczki trzylatki. Kręcone włosy zdecydowanie odziedziczyła po pięknej mamie.

Natalia Kukulska nie dzieli się zbyt wieloma zdjęciami rodzinnymi w sieci, a kiedy już to robi, okazje są naprawdę wyjątkowe. Tylko spójrzcie!

Tak wyglądała Laura podczas swoich trzecich urodzin:

Laura obchodziła swoje urodziny 5 stycznia. Natalia Kukulska opublikowała z tej okazji piękne zdjęcie, dodając:

Wielka radość i święto od 3 lat!!! Laurka - nasza miłostka najmłodsza. Zdjęcie co prawda z sierpnia 2017 ale oddaje to co czujemy idealnie! 🎈❤️💋 - można było przeczytać w opisie.