Piotr Gąsowski mieszka na co dzień w okazałym domu pod Warszawą, urządzonym w nowoczesnym stylu i wypełnionym sztuką. Wnętrza wyróżniają się przestronnością oraz starannie dobranymi dodatkami. To miejsce, w którym aktor chętnie spędza czas i przyjmuje gości - jego dom często staje się przestrzenią spotkań z przyjaciółmi i bliskimi. Zobaczcie koniecznie, jak się urządził.

Piotr Gąsowski jest w posiadaniu domu pod Warszawą i to właśnie tu wiedzie codzienne życie, z dala od zawodowego zgiełku. Po intensywnych dniach zawodowych obowiązków chętnie wraca do swoich czterech ścian, a jego dom często staje się miejscem spotkań z przyjaciółmi i bliskimi.

Już od progu uwagę zwraca wyrazista gra kolorów - aktor postawił na mocny kontrast czerni i bieli. Czarne elementy, takie jak skórzana sofa, krzesła barowe, stolik czy fronty szafek, zestawione są z jasnymi ścianami, a całość ociepla drewniana podłoga, która nadaje wnętrzu równowagę i przytulniejszy charakter.

Choć w mieszkaniu Piotra Gąsowskiego dominują wyraziste zestawienia bieli i czerni, aktor zdecydował się przełamać tę stylistykę bardziej kolorowym, ekspozycyjnym kącikiem. To właśnie tam prezentuje swoje nagrody i wyróżnienia, które stanowią ważną część jego zawodowej drogi. Wśród zgromadzonych trofeów można dostrzec także nietypowy element - portret samego Gąsowskiego.

Połączenie rozrywki ze sztuką

Na zdjęciach publikowanych w mediach społecznościowych przez aktora oraz jego znajomych widać, że jego dom wypełniają elementy związane z muzyką i sztuką. Wśród nich znajdują się pianino, duży telewizor oraz liczne książki, które podkreślają jego zamiłowanie do kultury i rozrywki.

Nie brakuje również obrazów i innych dzieł artystycznych, które nadają wnętrzu wyjątkowego charakteru. To właśnie w takiej przestrzeni, łączącej sztukę z codziennym komfortem, aktor najchętniej spędza wolny czas.

Zobacz także:

Tak wygląda dom Piotra Gąsowskiego fot. Instagram @maciejdowbor

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia