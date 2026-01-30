Magda Gessler to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej gastronomii i telewizji. Jest restauratorką, krytyczką kulinarną oraz prowadzącą popularny program „Kuchenne rewolucje”, w którym pomaga ratować upadające lokale. Słynie z wyrazistej osobowości i bezkompromisowości. Jak mieszka słynna gwiazda? Jej dom jest pełen wyrazistych barw. Zobaczcie zdjęcia.

Jak wygląda dom Magdy Gessler w Łomiankach?

Dom Magdy Gessler znajduje się w Łomiankach pod Warszawą. To miejsce, w którym znana restauratorka odpoczywa i regeneruje siły. Wnętrza tego wyjątkowego domu wielokrotnie pojawiały się w mediach społecznościowych gwiazdy „Kuchennych rewolucji”. Każde z opublikowanych zdjęć wzbudza lawinę komentarzy - trudno przejść obok tak urządzonych pomieszczeń obojętnie.

Styl, który dominuje w posiadłości Gessler, to eklektyzm w najczystszej postaci. Znajdziemy tam zarówno odważne kolory, jak i bogate zdobienia. Wnętrza wypełnione są sztuką, pamiątkami z podróży oraz meblami o unikatowym charakterze.

Dom Magdy Gessler: wnętrza pełne kolorów, sztuki i podróżniczych pamiątek

Dom Magdy Gessler to przestrzeń pełna życia. Restauratorka zadbała, by każdy kąt odzwierciedlał jej osobowość i pasje. Ściany ozdobione są barwnymi pasami w odcieniach pomarańczy i żółci. Na jednej z nich zawisł obraz w złotej ramie, a pod nim stoi żółta kanapa z kwiatowym wzorem.

Meble i dodatki w domu Gessler to prawdziwy zbiór z całego świata. Znajdują się tam przedmioty, które restauratorka przywiozła z licznych podróży. To one budują niepowtarzalny klimat posiadłości.

Warto zaznaczyć, że Magda Gessler studiowała malarstwo na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Madrycie i pracowała w archiwum Galerii Sztuk Pięknych. To stąd wzięło się jej zamiłowanie do sztuki.

Tak mieszka Gessler! Sypialnia z baldachimem jak z królewskiego pałacu

Najbardziej spektakularnym pomieszczeniem w domu Magdy Gessler jest sypialnia. To tam znajduje się ogromne łóżko z baldachimem — jego konstrukcja i wykończenie przywodzą na myśl komnaty królewskie. To nie tylko przestrzeń do odpoczynku, ale również miejsce, gdzie Gessler spędza czas z wnukami. Gwiazda wielokrotnie dzieliła się zdjęciami tej części domu, podkreślając, jak wiele radości daje jej to miejsce.

Jak sama Magda Gessler przyznała w jednym z postów na Instagramie, jej dom jest miejscem, w którym odnajduje ukojenie.

Po powrocie do domu jest tak miło. Energia tego miejsca daje mi siłę, radość i miłość. Macie takie miejsce, kochani? wyznała Gessler na Instagramie.

Zobaczcie jak mieszka słynna gwiazda "Kuchennych rewolucji"!

Zobacz więcej:

