Krzysztof Ibisz na co dzień nie może narzekać na brak obowiązków - prowadzi między innymi "Halo, tu Polsat", "Taniec z Gwiazdami" i "Awanturę o kasę", a także swój autorski program "Demakijaż". Mimo napiętego grafiku znajduje jednak przestrzeń, w której może odpocząć i zregenerować siły po intensywnym dniu pracy. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza jego apartamentu.

Krzysztof Ibisz to znany i ceniony prezenter, od lat związany z Polsatem, gdzie z powodzeniem prowadzi najważniejsze formaty stacji. Choć jego zawodowy grafik bywa bardzo napięty, po pracy najchętniej wraca do domu, w którym czeka na niego rodzina - ukochana żona Joanna i dwoje dzieci.

Luksusowy apartament dziennikarza, mieszczący się w XIX-wiecznej kamienicy, zachwyca harmonijnym połączeniem nowoczesności z klasyczną elegancją. Jasne, ciepłe barwy oraz starannie dobrane dodatki tworzą przytulną przestrzeń, do której chce się wracać po intensywnym dniu.

Drewno i złote dekoracje

Już od progu w mieszkaniu Krzysztofa Ibisza uwagę przyciąga jasna drewniana podłoga ułożona w klasyczną jodełkę, która doskonale współgra z bielą ścian. Całość dopełniają złote akcenty - eleganckie ramki na zdjęcia, stylowe lampy i subtelne stoliki - nadające wnętrzu wyrafinowanego, luksusowego charakteru.

Na uwagę zasługuje także welurowa sofa w odcieniu butelkowej zieleni, która efektownie kontrastuje z grafikami utrzymanymi w ciepłych tonacjach czerwieni, zdobiącymi ściany. To zestawienie kolorów nadaje wnętrzu wyjątkowej przytulności i sprawia, że przestrzeń jest niezwykle przyjemna dla oka.

Przytulne dodatki

W apartamencie Krzysztofa Ibisza nie brakuje starannie dobranych dodatków, które nadają wnętrzu wyjątkowego charakteru. Uwagę przyciągają intensywnie żółte poduszki zdobiące sofę, egzotyczne rośliny doniczkowe, cięte kwiaty oraz miękkie, otulające koce, które podkreślają przytulny klimat przestrzeni.

