Krzysztof Ibisz to jeden z najpopularniejszych polskich prezenterów telewizyjnych, od lat związany ze stacją Polsat. W 2021 roku po raz trzeci stanął na ślubnym kobiercu, przysięgając miłość Joannie Kudzbalskiej. Rok później na świat przyszedł ich syn Borys, a w 2024 roku urodziła się ich córka Mia Helena. Gwiazdor Polsatu chętnie pokazuje swoim fanom na Instagramie, jak wygląda jego życie, a dziś podzielił się radosną nowiną. To już!

Krzysztof Ibisz skończył 61 lat! Celebryta świętuje dziś na całego

Okazuje się, że właśnie dziś - 25 lutego 2026 roku - Krzysztof Ibisz skończył 61 lat! Z tej okazji celebryta opublikował nowe nagranie na Instagramie i otrzymał od fanów mnóstwo ciepłych życzeń. Krzysztof Ibisz podczas relacji na InstaStories zwrócił się również do swoich przyjaciół z Polsatu. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie od nich otrzymał tort bezowy z owocami. Na zdjęciu, które wrzucił do sieci Krzysztof Ibisz nie tylko pochwalił się słodką przesyłką, ale przede wszystkim pokazał się ze swoją córeczką!

dziękuje za pamięć przyjaciołom z Polsatu jesteście niezawodni! napisał na InstaStories.

Produkcja Polsatu zrobiła to na 61. urodziny Ibisza! Wideo trafiło do sieci

Krzysztof Ibisz od lat jest związany z programami Polsatu dlatego stacja nie mogła przejść obojętnie obok urodzin gwiazdora. Na oficjalnych profilach stacji na Instagramie pojawiło się zabawne nagranie, na którym Krzysztof Ibisz ucieka przed tortem ze świeczkami. Sam celebryta od lat żartuje ze swojej metryki i pokazuje duży dystans do siebie, dlatego i tym razem nie zabrakło humorystycznego akcentu.

Ani 61 ani 60, nawet nie 6. Zawsze hot 18. My sami nie wiemy ile to lat kończy Kris - twarz, której wiek nie dogoni. WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! brzmiał urodzinowy wpis Polsatu.

Przypominamy, że niedawno poznaliśmy sekret młodości Krzystofa Ibisza. Prezenter zdradził wówczas czego nie robi już od 25 lat.

Relacja Krzysztofa Ibisza, fot. Instagram@krzysztof_ibisz_official