Justyna Kowalczyk-Tekieli to postać, która od lat wzbudza ogromne emocje wśród Polaków. Wybitna sportsmenka i multimedalistka urodziła się w 1983 roku w Limanowej, jednak sercem związana jest z Kasiną Wielką w powiecie limanowskim. To właśnie tam, w niewielkiej miejscowości otoczonej górskimi krajobrazami, odnalazła spokój po latach sportowych zmagań i prywatnych tragedii. Po śmierci męża Kacpra Tekielego Justyna samotnie wychowuje synka Hugo. Zobaczcie jej wnętrza!

Wyjątkowe wnętrza tradycyjnej góralskiej chaty Justyny Kowalczyk-Tekieli

Dom Justyny Kowalczyk-Tekieli w Kasinie Wielkiej zachwyca wszystkich, którzy choć raz zobaczyli jego wnętrza. To prawdziwa góralska chata urządzona w tradycyjnym stylu. Praktycznie każde pomieszczenie zostało wyłożone drewnem, co nadaje wyjątkowego ciepła i przytulności. Szczególną uwagę przyciąga salon, który stanowi serce domu olimpijki. To miejsce, w którym dominują drewniane ściany i podłogi, a każdy detal nawiązuje do lokalnego folkloru i górskich tradycji.

Chociaż Justyna Kowalczyk-Tekieli jest osobą znaną i rozpoznawalną, od zawsze stroni od nadmiernego pokazywania swojego życia prywatnego. Dom, rodzina i codzienne chwile z synem Hugo są dla niej najważniejsze, dlatego bardzo rzadko dzieli się tym, co dzieje się za drzwiami jej góralskiej chaty. Zdarza się jednak, że publikuje zdjęcia wnętrz swojego domu na Instagramie. Fani mogą wtedy zobaczyć, jak wygląda jej codzienność, na którą składają się głównie spacery po górskich szlakach i zabawy z synem.

Dom Justyny Kowalczyk-Tekieli to przestrzeń inspirowana tradycją

Wnętrze góralskiej chaty to nie tylko miejsce do życia. To przestrzeń, w której każdy detal – od drewnianych ścian, przez tradycyjne ozdoby, po rodzinne pamiątki - stanowi świadectwo autentyczności i przywiązania do korzeni. Dom w Kasinie Wielkiej jest symbolem siły kobiety, która mimo bolesnych doświadczeń potrafiła stworzyć wyjątkowe miejsce dla siebie i swojego syna.

Justyna Kowalczyk-Tekieli straciła męża, alpinistę Kacpra Tekielego, w maju 2023 roku. Od tego czasu stara się poświęcać jak najwięcej czasu swojemu synowi. Zgodnie z zasadami, które sobie narzuciła, nie pokazuje jego twarzy w mediach społecznościowych.

Koniecznie zobaczcie, jak wyglądają wnętrza góralskiej chaty Justyny Kowalczyk-Tekieli!

Zobacz więcej:

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia