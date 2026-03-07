Agnieszka Chylińska wraz z mężem Markiem i trójką dzieci mieszka w podwarszawskich Chyliszkach. Już po przekroczeniu progu jej domu rzuca się w oczy wyrazisty, barwny wystrój. Artystka otwarcie przyznaje, że w jej domu nie panuje przesadny porządek. Każdy zakątek salonu zdobią kolorowe dodatki, mnóstwo bibelotów oraz rodzinne pamiątki. Kanapa w kwiaty, drewniane meble i wzorzyste tkaniny tworzą niepowtarzalny klimat, daleki od popularnych dziś minimalistycznych trendów, które doskonale znamy z Instagrama.

Sypialnia pełna religijnych obrazów w domu Agnieszki Chylińskiej

Sypialnia Agnieszki Chylińskiej zaskakuje najbardziej. Cała ściana nad łóżkiem pokryta jest obrazami Matki Boskiej i innymi religijnymi akcentami. Obok wiszą dziecięce rysunki, a półki uginają się od książek i osobistych pamiątek. Wzorzysta tapeta, ramki w jasnych kolorach oraz lustro w stylu vintage dopełniają eklektycznego wystroju tego pomieszczenia.

W całym domu Agnieszki Chylińskiej dominują drewniane, stylowe meble, często przerabiane własnoręcznie przez artystkę. Uginające się pod ciężarem książek regały świadczą o jej miłości do literatury. W każdym pomieszczeniu widać dziecięce rysunki, zabawki i drobne dekoracje. To dom, w którym codzienność jest na pierwszym miejscu, a nie sterylny porządek.

Tak wygląda kuchnia w domu Agnieszki Chylińskiej

Kuchnia wokalistki to centrum domowego życia, gdzie panuje autentyczny nieład artystyczny. Zielone ściany, retro przyrządy kuchenne oraz liczne ozdobne wazony i kwiaty nadają wnętrzu ciepła. Chylińska podkreśla, że nie przejmuje się przesadnym porządkiem, a jej dom służy przede wszystkim rodzinie.

Drewniane schody prowadzą na piętro, gdzie można odnaleźć bardziej stonowane kolory i nowoczesne meble. Białe szafy, beżowe ściany i delikatne wzory sprawiają, że przestrzeń ta kontrastuje z artystycznym chaosem reszty domu. Mimo to, nawet tutaj nie brakuje dziecięcych rysunków i rodzinnych pamiątek.

Dom Agnieszki Chylińskiej w Chyliszkach jest doskonałym przykładem, jak artystyczny nieład i odwaga w aranżacji mogą tworzyć miejsce pełne ciepła i życia. Wokalistka nie boi się pokazać prawdziwego oblicza swojego domu. Zobaczcie sami!

Instagram @agnieszka.chylinska

