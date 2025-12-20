Agnieszka Chylińska, uwielbiana piosenkarka i jurorka z programu „Mam talent!”, w emocjonalnym wywiadzie dla tvn.pl opowiedziała o swoim doświadczeniu jako matka dziecka w spektrum autyzmu. W rozmowie poruszyła trudne tematy związane z wychowywaniem dzieci wymagających szczególnej opieki.

Artystka przyznała, że długo zmagała się z krzywdzącymi opiniami i brakiem zrozumienia. Podkreśliła, że osoby w spekutrum nie żyją w poczuciu winy, nie przepraszają za to, kim są - wręcz przeciwnie, są dumne ze swojej tożsamości. Chylińska zaznaczyła, że jako matka mierzyła się z trudnymi emocjami i niezrozumieniem społecznym.

Poruszające słowa o stereotypach i braku akceptacji

Agnieszka Chylińska bardzo dba o swoje życie prywatne i nie zdradza zbyt wiele o swoich najbliższych. Od jakiegoś czasu wiadomo jednak, że Agnieszka Chylińska jest mamą dzieci "szczególnej troski". Teraz artystka w rozmowie z mediami otworzyła się na temat swoich doświadczeń. Piosenkarka w rozmowie z tvn.pl mówiła o stereotypach, które wciąż są obecne w społeczeństwie. Przywołała określenia, które często padają wobec dzieci w spektrum, takie jak „niegrzeczne” czy „bezczelne”. Jej zdaniem, takie podejście jest krzywdzące i wynika z niewiedzy, ale jak zaznaczyła to się zmienia i idzie w dobrym kierunku.

Dlatego też piękne jest to, że to się wszystko zmienia, że to nasza Polska naprawdę. Pamiętam ten pierwszy moment, kiedy te sprawy zaczynały mnie dotyczyć. mówiła dla tvn.pl.

Te dzieciaki, bo ja mówię o nich wszystkich dzieciaki, chociaż to wiadomo też dorosłe osoby, oni mają samoświadomość, nie żyją w poczuciu winy, nie przepraszają rodziców za to, kim są. Wręcz są z tego dumni, wręcz dla nich to jest po prostu mega ważne i nawet są w tym ostentacyjni, ale ja się nie dziwię dodała.

Program „Autentyczni” i apel o społeczną empatię

Chylińska wystąpi w specjalnym świątecznym wydaniu programu „Autentyczni”, które zostanie wyemitowane 25 grudnia o godzinie 11:25 na antenie TVN. W programie pojawi się m.in. dramatyczny apel jednej z uczestniczek, która domaga się szacunku i traktowania jako osoba, a nie „to”. Artystka podczas wywiadu dla serwisu tvn.pl podkreśliła, że w pełni popiera ten głos, ponieważ sama doświadczyła podobnych sytuacji. Według niej, najważniejsze jest, by każda osoba w spektrum miała swoje miejsce i nie musiała nikogo przepraszać za to, kim jest.

W trakcie tego programu był taki mocny, rozpaczliwy apel jednej z dziennikarek i ja się pod tym podpisuję, bo też trochę przeżyłam takich rzeczy, jeśli chodzi o jakieś tolerowanie czy nietolerowanie tego, czy innego. Ja też debiutowałam, też różne rzeczy o sobie słyszałam, a tak naprawdę uważam, że jest miejsce dla każdego. Tylko trzeba po prostu powiedzieć: ''zapraszam cię, tu masz swój fotel, chcesz pogadać, chcesz pomilczeć, ale jest dla ciebie miejsce''. To jest bardzo ważne, żeby oni wiedzieli, że jest dla nich miejsce i że pełnoprawnie mogą sobie po prostu żyć i nikogo za nic nie przepraszać podsumowała artystka.

Do sieci trafił również fragment programu "Autentyczni", w którym pojawi się Agnieszka Chylińska. Artystka w przejmujących słowach zdradziła, czy ma pretensje do Boga za to, co ją spotkało. Zobaczcie to nagranie.

