Agnieszka Kaczorowska pokazała nowe zdjęcie z córką! Pierwszy raz napisała tak szczerze, jak wygląda jej macierzyństwo!

Agnieszka Kaczorowska w lipcu 2019 roku po raz pierwszy została mamą. Na świat przyszła jej córeczka Emilka. Wygląda na to, że dzięki macierzyństwu gwiazda zmieniła też podejście do życia i w taki sposób powinien myśleć każdy z nas, a wszystko byłoby o wiele łatwiejsze. Zobaczcie motywujący wpis Agnieszki Kaczorowskiej.

Agnieszka Kaczorowska od przeszło 10 miesięcy jest szczęśliwą mamą. Aktorka już doskonale wie co znaczą nieprzespane noce i jak wiele wysiłku trzeba włożyć, aby dać swojemu dziecku wszystko co najlepsze. Każda mama chce, aby jej pociecha wiodła szczęśliwe życie i była bezpieczna, jednak czasami pojawiają się trudne chwile i powody do narzekania. Aktorka postanowiła dać wszystkim fanom, a w szczególności mamom dawkę motywacji. Wygląda na to, że macierzyństwo zmieniło jej patrzenie na świat i życie.

ZAMIENIAM.❤️

”Mam dość.” na „Mam siłę”.

„Jestem wykończona” na „Kiedyś odeśpię, teraz mam inne zadanie.”

„Jestem uziemiona” na „Moje dziecko mnie potrzebuje”

„Nie mam czasu dla siebie” na „Jak mogę się zorganizować, aby znaleźć chwilę tylko dla mnie?”

„Wszystko się skończyło” na „wszystko się zaczęło”.

„Ciężkie jest życie mamy.” na „Bycie mamą to super przygoda”.

„Jestem ze wszystkim sama” na „Kogo mogłabym poprosić o pomoc?”

„Moje dziecko jest teraz nie do zniesienia” na „Moje dziecko ma teraz czas pełen wyzwań”. „W co ja się wpakowałam” na „To dla mnie dobra lekcja”. „Muszę odpocząć od dziecka/dzieci.” na „Znajduję sposób na odpoczywanie razem z moim dzieckiem/dziećmi” - napisała w swoim Instagramowym poście Agnieszka Kaczorowska.

Fani bardzo docenili ten wpis Agnieszki Kaczorowskiej i wygląda na to, że właśnie taka dawka motywacji była im potrzebna!

- Muszę sobie to wydrukować i czytać codziennie! Super!!! ☺️ - Bo życie jest piękne 👏👍 warto je dobrze przeżyć, pozytywnie i z uśmiechem pomimo tego, że czasami każdy ma swój gorszy dzień 😉 - Aż miło na sercu się robi jak się to czyta - Coś w tym jest 😊 racja, czas spojrzeć na macierzyństwo z innej perspektywy 💪 - Jak dobrze że to przeczytałam 😍😊 Dziękuję - piszą fani.

To wspaniałe jak wiele może dać macierzyństwo! Każdej mamie zdarzają się gorsze dni, ale pozytywne myślenie jest ważnym krokiem do zmian w życiu. Agnieszka Kaczorowska w innym wpisie w mediach społecznościowych podkreśliła także, że nie lubi, kiedy ktoś stawia macierzyństwo jako coś trudnego i wręcz strasznego.

Nie lubię tej narracji, która teraz bardzo często pojawia się w internecie wśród gwiazd, znanych influencerów, blogerów czy w ogóle wśród młodych rodziców, którzy „żartują”, jak to macierzyństwo jest straszne, trudne, wyczerpujące. [...] Nie podoba mi się mówienie o macierzyństwie w kategoriach: jakie to straszne, jaka to męczarnia dla rodziców - napisała Agnieszka Kaczorowska.

Koniecznie przeczytajcie cały wpis Agnieszki! To fantastyczna dawka motywacji szczególnie dla mam, które miewają trudne momenty!

Agnieszka Kaczorowska jest szczęśliwą mamą. Widać, że macierzyństwo daje jej ogrom energii i szczęścia!