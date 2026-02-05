Karolina Szostak to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy stacji Polsat. 50-letnia dziennikarka sportowa, znana również z udziału w "Tańcu z Gwiazdami", zaskakuje nie tylko karierą, ale również stylem życia. Karolina Szostak nie mieszka w luksusowej willi ani apartamencie z basenem. Jej wybór padł na 40-metrowe mieszkanie w bloku.

Karolina Szostak mieszka w 40-metrowym mieszkaniu w bloku

Decyzja Karoliny Szostak o zamieszkaniu na zaledwie 40 m² może zaskakiwać. W dobie wielkich posiadłości i rozległych willi wśród osób medialnych, taki wybór to nie lada ewenement. Sama prezenterka tłumaczy, że metraż nie jest dla niej problemem - najważniejsze jest, aby czuć się dobrze we własnych czterech ścianach. W jednym z wcześniejszych wywiadów Karolina Szostak przyznała, że woli spokojne życie niż celebrycki zgiełk.

W rozmowie dla programu „Domy gwiazd” Karolina szczerze wyznała, że jest zadowolona ze swojego mieszkania.

Bardzo dobrze się w nim czuję, a to jest najważniejsze. Nieduże, ale wszystko w nim jest: kuchnia, łazienka, nawet garderoba podkreśliła w rozmowie.

Co więcej, jej wybór staje się inspiracją dla wielu osób szukających pomysłu na urządzenie małego mieszkania. Styl glamour, maksymalne wykorzystanie przestrzeni i konsekwencja w aranżacji sprawiają, że mieszkanie Karoliny Szostak zyskało uznanie wśród internautów.

Wnętrza w stylu glamour. Tak mieszka Karolina Szostak

Mimo niewielkiego metrażu, mieszkanie Karoliny Szostak zaskakuje stylem i funkcjonalnością. Dziennikarka postawiła na estetykę i komfort. Styl glamour dominuje w każdym pomieszczeniu - od sypialni po łazienkę. W sypialni centralne miejsce zajmuje duże, brązowe łóżko z miękkim, ozdobnym wezgłowiem. Wnętrze dopełniają dekoracyjne poduszki, elegancka lampa i tapeta w delikatne wzory. Wszystko to nadaje pomieszczeniu przytulny, a zarazem wyrafinowany charakter.

Mieszkanie Karoliny Szostak to także przemyślane rozwiązania w kuchni i łazience. Kuchnia została urządzona w bieli. Jasne meble, czarna wyspa kuchenna i srebrna lodówka dwudrzwiowa z karteczkami i magnesami tworzą nowoczesny i funkcjonalny klimat. Dziennikarka dzieli się zdjęciami swojego lokum w mediach społecznościowych, pokazując, że liczy się pomysłowość, a nie rozmiar metrażu.

Koniecznie zobaczcie, jak mieszka Karolina Szostak!

