Tak Joanna Krupa świętowała swój pierwszy dzień mamy! "Teraz rozumiem..."

Joanna Krupa 26 maja po raz pierwszy obchodziła Dzień Mamy! Jak wiadomo ponad pół roku temu na świecie pojawiła się jej śliczna córeczka Asha, która kompletnie odmieniła życie modelki. Z okazji tego pięknego dnia gwiazda pochwaliła się uroczym nagraniem ze swoim maleństwem i powiedziała kilka słów na temat tego, co dało jej macierzyństwo. Zobaczcie!

Joanna Krupa została mamą na początku listopada 2019 roku! Mała Asha skradła serca tysięcy fanów, którzy z niecierpliwością czekają na kolejne zdjęcia i filmiki z udziałem dziewczynki. Córeczka Joanny Krupy to prawdziwy słodziak, a każda fotografia z jej udziałem robi furorę w sieci. Macierzyństwo bardzo odmieniło modelkę, która odłożyła swoją karierę na drugi plan i całą energię poświęca swojej córeczce!

26 maja było święto wszystkich mam, a w tym gronie od kilku miesięcy jest także Joanna Krupa. Z tej okazji modelka zamieściła filmik z Ashą, w którym powiedziała jak wiele pięknych chwil dało jej macierzyństwo.

Witajcie piękne mamy! Dziś jest dzień matki - to jest nasz dzień. Dla mnie to wyjątkowy czas, bo 6,5 miesiąca temu urodziła mi się piękna córeczka Asha. Teraz rozumiem rolę mamy, jest bardzo odpowiedzialna i ciężka, by dobrze wychować swoje szczęście. Przyznam, że nigdy nie czułam takiej miłości i radości w swoim życiu. Moja Asha jest najlepszym prezentem, jaki mogłam sobie wymarzyć. Życzę wszystkiego najlepszego wszystkim mamom na świecie! - powiedziała na nagraniu Joanna Krupa.