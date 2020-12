Tak Joanna Krupa spędza czas z córką. Mała Asha rozczuliła fanów mamy

Miesiąc temu córeczka Joanny Krupy obchodziła swoje pierwsze urodziny. Modelka pokazała właśnie kilka nagrań dokumentujących to, jak Asha nauczyła się chodzić. Najnowsze wideo z plaży, gdzie spędzają wspólnie rodzinny czas podbiło serca internautów. Dziewczynka robi się coraz bardziej podobna do swojej mamy! Spójrzcie na fryzurkę jaką wymyśliła dla niej mama! Czy można być bardziej uroczym?

Zobacz także: Joanna Krupa pokazała, jak Asha stawia pierwsze kroki! Urocze wideo stało się hitem sieci

Joanna Krupa na plaży z rodziną

Joanna Krupa od ponad roku spełnia się w roli mamy, a mała Asha zdobywa kolejne umiejętności. Niedawno nauczyła się stawiać swoje pierwsze kroczki, a jej dumna mama pokazała kilka uroczych wideo dokumentujących nowe osiągnięcia dziewczynki. Internauci pokochali ją od pierwszego wejrzenia. Asha to zdecydowanie jedno z najsłodszych dzieci na Instagramie. Joanna Krupa podbiła serca internautów nie tylko swoją osobowością ale rJoaównież podejściem do wychowywania dziecka. Gospodyni "Top Model" jest aktywna w sieci od pierwszych dni po narodzinach córki i chętnie dzieli się fragmentami wspomnień z rodzinnego albumu. Zazwyczaj bije od nich ciepło i "zwyczajność", co jest szczególnie doceniane przez wielbicieli modelki, którzy mają już dość idealnego życia prezentowanego przez influencerki.

Joanna Krupa pokazała jak wraz z Ashą i mężem Douglasem Nunesem spędzają czas w Los Angeles. Na jej profilu w sieci pojawiło się kilka zdjęć i nagrań z plaży. Oczywiście gwiazdą mini sesji w obiektywie modelki została mała Asha! Gwiazda TVN udokumentowała pierwsze spacery dziewczynki po tym, jak nauczyła się chodzić i zrobiła jej kilka uroczych zdjęć. Internauci twierdzą, że Asha robi się coraz bardziej podoba do mamy. Zobaczcie, jak pięknie pozuje do zdjęć!

- Ona to mini Mamusia 😍słodziak 💐

- Twoja córeczka jest piękna i słodka

- Ale mała szybko rośnie😍 niedawno byłaś w ciąży, a tu już taka duża dziewczynka❤️

- Mała Joasia!😻🌸

- Co to jest za słodziak 😍😍😍😍

Spójrzcie tylko na tę dziecięcą radość!

Zobacz także:

Mała Asha podbija serca internautów! To najsłodsze zdjęcia, jakie dziś zobaczycie!

Joanna Krupa podzieliła się nowymi nagraniami dokumentującymi jej rodzinne życie. Mała Asha to prawdziwa gwiazda!