Tak gwiazdy prezentowały się przed "Tańcem z Gwiazdami"! Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła czułościami na ściance
Kolejny odcinek "Tańca z Gwiazdami" wywołał ogromne emocje, a tym razem za sprawą Tomasza Karolaka. Z kolei na widowni pojawiła się plejada gwiazd, które kibicowały uczestnikom. Kto zaskoczył tym razem najbardziej?
Szósty odcinek "Tańca z Gwiazdami" jeszcze przed emisją był pełen niespodzianek, kiedy okazało się, że z programem pożegnała się Maja Bohosiewicz. Potem pod znakiem zapytania stanął udział Tomasza Karolaka w "Tańcu z Gwiazdami", a powodem miała być kontuzja. Aktor pojawił się na ściance! Zobaczcie zdjęcia.
Tak gwiazdy prezentowały się przed "Tańcem z Gwiazdami"! Tomasz Karolak pozuje na ściance
Plejada gwiazd zaprezentowała się na czerwonym dywanie tuż przed szóstym odcinkiem "Tańca z Gwiazdami". W pięknej czerwonej sukni zachwyciła Barbara Bursztynowicz u boku Michała Kassina. W czerni pojawiła się Iwona Pavlović, a z kolei Paulina Sykut- Jeżyna tym razem zaskoczyła w jasnej, długiej sukni.
Na ściance fotoreporterom pozowali też Maurycy Popiel i Sara Janicka, a także nie mogło zabraknąć Agnieszki Kaczorowskiej i Marcina Rogacewicza.
Tomasz Karolak pozuje na ściance
Tomasz Karolak, jeden z najbardziej rozpoznawalnych uczestników tegorocznej edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, wzbudzał ogromne emocje od samego początku. Jednak teraz pojawiły się niepokojące doniesienia, że aktor może nie wystąpić w dzisiejszym, szóstym odcinku programu. Powodem ma być kontuzja, której miał doznać podczas intensywnych treningów. Tomasz Karolak ostatecznie pojawił się na czerwonym dywanie.
Kto jeszcze pojawił się na ściance tuż przed rozpoczęciem "Tańca z Gwiazdami"? Zobaczcie sami galerię pełną galerię!
Galeria jest aktualizowana na bieżąco!
1 z 8
Tomasz Karolak, Izabela Skierska
2 z 8
Marcin Rogacewicz, Agnieszka Kaczorowska
3 z 8
Maurycy Popiel i Sara Janicka
4 z 8
Paulina Sykut-Jeżyna
5 z 8
Barbara Bursztynowicz, Michał Kassin
6 z 8
Ewa Kasprzyk
7 z 8
Iwona Pavlović
8 z 8
Krzysztof Ibisz