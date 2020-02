Tak Ewa Mrozowska spędza wieczory z synkiem. Na ten widok wzruszy się każda mama 

Ewa Mrozowska pod koniec grudnia urodziła swoje pierwsze dziecko. Leonek natychmiastowo skradł serce nie tylko mamy ale również internautów. Gwiazda TTV chętnie pokazuje w sieci jak spędza czas ze swoim maleństwem. Zdjęcia malucha niejednokrotnie rozczuliły fanów znanej mamy, którzy kibicują jej w tej zupełnie nowej roli. Ewa pokazała, jak teraz wyglądają jej wieczory z synkiem. To zrozumie każda mama, a te, których dzieci już podrosły, na pewno uśmiechną się, przypominając sobie takie chwile.

Ewa Mrozowska o wspólnych chwilach w synem Leonem

Ewa Mrozowska spełnia się w roli mamy. W razie potrzeby może liczyć na wsparcie swojej przyjaciółki Sylwii Bomby, która jest mamą ponad rocznej Tosi. Internauci niemalże natychmiastowo pokochali Leonka, dlatego też Ewa stara się od czasu do czasu powiedzieć, co u niego słychać. Na swoim Instastory pokazała wzruszające nagranie, jak spędzają wspólne zimowe wieczory. Gwiazda TTV cieszy się ze wspólnych chwil z maleństwem usypiając go i przytulając do serca.

#mysweetboy - podpisała krótkie nagranie

Czasami nie potrzeba słów, aby wyrazić swoje szczęście. To jest właśnie jeden z przykładów.

Syn Ewy Mrozowskiej, Leon urodził się 17 grudnia 2020. Młoda mama zdradziła, że pierwsze miesiące macierzyństwa nie dały jej się we znaki. Chłopczyk jest spokojny i zdecydowanie daje jej odpocząć. Ewa nie kryje, że nie może się już doczekać, kiedy usłyszy słowa "Kocham Cię Mamo". To marzenie na pewno spełni się zanim się obejrzy.

Ewa Mrozowska od 2 miesięcy spełnia się jako mama.

Ewa zdobyła popularność dzięki udziałowi w "Gogglebox. Przed telewizorem", gdzie wraz ze swoją przyjaciółką Sylwią Bombą komentowały programy telewizyjne. Dziś obie są mamami i chętnie spędzają czas ze swoimi dziećmi. Czy pomiędzy Tosią a Leonkiem również narodzi się taka piękna przyjaźń?